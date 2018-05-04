Mahmud Abbas, Filistin Devlet Başkanı Seçildi

Filistin Ulusal Konseyi, Filistin Ulusal Yönetimi Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı Filistin Devlet Başkanı olarak seçti.

Ramallah'ta dört gün süren Filistin Ulusal Konseyi toplantısında, Filistin Ulusal Yönetimi Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı Filistin Devlet Başkanı olarak seçti. Filistin Devlet televizyonundan canlı yayınlanan oturumda ayrıca FKÖ Yönetim Kurulunun 15 üyesi de belirlendi. Buna göre Abbas, Yönetim Kurulu Başkanı olurken, Saib Ureykat, Hanan Aşravi, Teysir Halid, Bessam es-Salihi, Ahmed Mecdelani, Faysal Kamil Aranki, Azzam el-Ahmed, Salih Rafet, Vasıl Ebu Yusuf, Adnan el-Hüseyni, Ziyad Ebu Amr, Ahmed Buyud et-Temimi, Ali Ebu Zuhri, ve Ahmed Ebu Hevli, Yönetim Kurulu üyeliklerine getirildi.

Öte yandan Filistin başkanlığına seçilen Abbas, Gazze'deki memurların maaşlarıyla ilgili de konuştu. Abbas, "Gazze'yi topluca cezalandırma diye bir şey yok. Maaşların ödenmesi, teknik bir aksaklık nedeniyle gecikti. Maaşlar cumartesi günü ödenecek" dedi. Abbas ayrıca, Hamas'ı Filistinli gruplar arasındaki siyasi bölünmüşlüğü sonlandırmaya çağırdı.

Mahmud Abbas, Filistin Ulusal Konseyinin, İsrail hapishanesinde tutulan Hanzala Cesaret Ödülü sahibi 17 yaşındaki Filistinli Ahed et-Temimi'nin, konseyin "onur üyesi" olmasına karar verdiğini duyurdu.

Ulusal konseyine katılmayan Hamas ve İslami Cihad hareketleri ulusal konseyin deklarasyonunu reddederek, Ulusal Konseyi tiyatro olarak niteledi ve ulusal konseyin Filistinlileri temsil etmediğini aktardı.

Hamas Hareketi Sözcüsü Fevzi Berhum Twitter hesabında yaptığı açıklamada, Ulusal konseyin yeni seçtiği Filistin Devlet Başkanı kararını tanımayacağını, Abbas'ın Filistin birliği ve bütünlüğü için çaba sarf etmeyeceğini söyledi. - KUDÜS