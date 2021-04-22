Mahalle derneğinden 500 adet Ramazan kolisi yardımı
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Mahalle derneğinden 500 adet Ramazan kolisi yardımı

Mahalle derneğinden 500 adet Ramazan kolisi yardımı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Karabük'ün Yenice ilçesinde ramazan ayında ihtiyaç sahibi aileler için hazırlanan 500 adet Ramazan kumanyasının dağıtımı yapıldı.

Karabük'ün Yenice ilçesinde ramazan ayında ihtiyaç sahibi aileler için hazırlanan 500 adet Ramazan kumanyasının dağıtımı yapıldı.

İlçeye bağlı Yortan Beldesi'nde Yusuf Yavaşçı başkanlığında kurulan Dere Mahalle Güzelleştirme Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından bu yıl da ramazan ayında ihtiyaç sahibi aileler yalnız bırakılmadı. Esnaf ve gönüllülerin yardımıyla toplanan 500 gıda kolisi çocukların da desteğiyle çevre köylerde bulunan ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Dernek Sözcüsü Mehmet Şık hayırseverler ile ihtiyaç sahibi aileler arasında köprü olmaya,yapılan yardımları her yıl artırarak devam ettireceklerini belirterek, "Yardımda bulunan özellikle Almanya'da ikamet eden hemşehrilerimize ve tüm hayırseverlere desteklerinden dolayı teşekkür ederiz. Bu vesile ile gurbette ve vatanda bulunan herkesin mübarek ramazan ayını tebrik ederiz" dedi. - KARABÜK

Mahalle derneğinden 500 adet Ramazan kolisi yardımı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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