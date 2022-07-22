Tolga Çevik... KİŞİSEL VERİLERİ İFŞA ŞOKU!

Başarılı komedyen Tolga Çevik, kişisel bilgelerini ele geçirerek sosyal medya hesabından paylaşan kullanıcıyı ihbar etti.

Emir T. İsimli bir kullanıcı kişilerin internet sitesi üzerinden ele geçirilen TC Kimlik numarasıyla kişisel bilgilerinin nasıl ifşa edileceğine ilişkin bir video çekti.

Videoda, Vergi Dairesinin internet sitesi üzerinden ünlü komedyene ait şirket bilgilerini girdikten sonra Çevik'in TC Kimliğini ele geçiren kullanıcı, ardından özel bir telekomünikasyon şirketinin sitesine girerek fatura bilgilerini buldu.

Ardından Çevik'in ikamet adresini hukuka aykırı şekilde ifşa eden Emir, kişilerin özel bilgilerine ulaşım için yol gösterdi.

Videodan haberdar olan Çevik, videodaki bilgiler karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadı.

İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine başvurarak videodaki bilgileri paylaşan şahsın, milyonlarca kişi tarafından bir platforma paylaşarak kendisini hedef gösterdiğini ve kötü niyetli olarak devlet kurumlarının hizmetini kötüye kullandığını ileri sürdü.

Kişisel bilgilerini hukuka aykırı olarak ele geçiren ve yayınlayan şahsın cezalandırılmasını isteyen Çevik'in talebi sonrası hakimlik, videoya erişim engeli getirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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