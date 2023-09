Survivor All Star'a Turabi Çamkıran katılıyor

Daha önce iki kez şampiyon olan Turabi'ye başarılar dileyen Acun Ilıcalı "Survivor tarihinin efsane ismi 3. kez şampiyon olmak için All Star'a geliyor. Bu sefer zorlu rakipleri karşısında ne yapacağını merak ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Yayınladığı her dönemde adından söz ettiren Survivor yarışması, 2024'te All Star bölümüyle ekrana gelecek. Survivor All Star'ın Nihat Altınkaya, Nagihan Karadere, Ogeday Girişken, Aleyna Kalaycıoğlu, Sercan Yıldırım ve Damla Can'ın ardından yeni yarışmacısı Turabi Çamkıran oldu.

"TURABİ'NİN ZORLU RAKİPLERİNE KARŞI NE YAPACAĞINI MERAK EDİYORUM"

Her gün bir Survivor All Star yarışmacısını açıklayan Acun Ilıcalı, bugün de Turabi Çamkıran'ın kadroya dahil olduğunu duyurdu. Daha önce 3 kez yarışmaya katılan ve 2 kez şampiyon olan Turabi'nin All Star'da mücadele edeceğini söyleyen Acun Ilıcalı, "Survivor tarihinin efsane ismi 3. kez şampiyon olmak için All Star'a geliyor.

MTV'de katıldığı programda da birinci olarak bizi gururlandıran Turabi'nin bu sefer zorlu rakipleri karşısında ne yapacağını merak ediyorum" dedi.

2 KEZ ŞAMPİYON OLDU

Turabi Çamkıran, 2014, 2015 ve 2018 yıllarında Survivor'da mücadele etti. 2014 Survivor'da Gönüllüler takımında yer alan Turabi, şampiyon oldu.

2015 yılında da Survivor All Star'da yer alan Turabi, bir kez daha şampiyon oldu ve art arda iki kez Survivor yarışmasını kazanan ilk kişi ilan edildi.

"BENİ HEYECANLANDIRACAK BİR TEKLİF OLMADIKÇA YARIŞMALARA VEDA EDİYORUM"

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Turabi, 23 Ağustos'ta sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak kendisini heyecanlandıran bir teklif olmadığı sürece yarışmalara veda ettiğini söylemişti.

Bir yarışmaya katılırsa kazanacağı parayı bağışlayacağını söyleyen Turabi, şu ifadeleri kullanmıştı: "Artık çok ama çok yoruldum. Bu saatten sonra beni heyecanlandıracak bir teklif olmadıkça yarışlara veda ediyorum ve emekli oluyorum.

Geride hatırladıkça gurur duyacağım şampiyonluklar kazandım. Kazandırdığı paralar yüzünden de çok insan kaybettim. Paraların bir kısmı ailenin borçlarına, bir kısmı dostların derdine, bir kısmı da ihtiyacı olan kardeşlerime gitti.(Helal hoş olsun) Bir kısmını yedim, kalanını ticarette batırdım.

Kötü gün parasını da şimdi sağlığımı düzeltmek için kullanıyorum. Çok şükür yarışmalardan önceki beş parasız halime geri döndüm. Bu saatten sonra olurda bir yarışa gidersem eğer birincilik parasını da iyi bir hayır kurumuna bağışlayacağım.

Tüm hayallerimi gerçekleştirdim. Sırada yurt dışındaki organizasyonlarda ve yarışmalarda yarışıp hayallerini gerçekleştirmek isteyen kardeşlerim için çalışacağım.

Çok çalışın kardeşlerim. 2024 senesinde en az $1,000,000 ödüllü yarışmaları kazanmak istiyorsanız şimdiden hazırlanın. Yakında benim koçluğumda dünyanın her yerinde ki yarışmalarda benim ekibimden şampiyonlar çıkacak.

O güne kadar kalın sağlıcakla. Arayıp, soran ve mesaj atan herkese çok ama çok teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki hayatımdasınız."