Pavyon dansıyla olay olan Hazar Ergüçlü, Ezo isimli konsomatristen ders almış

Kanal D'nin yeni dizisi İnci Taneleri dizisinde avyonda çalışan Dilber'i oynayan Hazar Ergüçlü'nün dansı dikkat çekti.Ergüçlü'nün sahne için ders aldığı kadın ortaya çıktı. Ünlü oyuncu Ezo isimli konsomatristen ders almış.

Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan gibi isimlerin başrolü paylaşacağı İnci Taneleri dizisi şimdiden adından söz ettiriyor.

Dizinin tanıtımında gerçek bir pavyonda çekilen sahnede Hazar Ergüçlü'nün mini elbisesiyle oyun havası oynadığı anlar yer aldı. Dansıyla sosyal medyaya damga vuran Ergüçlü'nün dansı ve sahneyle ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı.

Yılmaz Erdoğan'ın bu sahne için Ezo isimli konsomatrisi Ankara'ya gidip yerinde izlediği ve Hazar Ergüçlü'nün Dilber rolü için Ezo'yla çalıştığı, ders aldığı öne sürüldü. Söz konusu videodaki şarkı ve müzisyenin de dizinin fragmanındakiyle aynı olması dikkat çekti.