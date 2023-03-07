Cem Yılmaz... MANİDAR PAYLAŞIM!
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Komedyen Cem Yılmaz, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu duyurmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Başarılı oyuncu ve komedyen Cem Yılmaz, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu duyurmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Yılmaz Twitter hesabından yaptığı paylaşımında "Değerler Loading…" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Magazinkolik / Magazin