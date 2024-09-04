Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya evlendi! İşte düğünden ilk kareler

Acun Ilıcalı bugün dördüncü kez nikah masasına oturdu. Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya çiftinin düğün mekanına sürat teknesiyle giriş yaptığı görüldü. Nikah törenine sanat ve spor camiasından pek çok isim katıldı. Herkesin merakla beklediği nikah törenine ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşılırken Ayça Çağla Altunkaya'nın gelinliği büyük beğeni topladı.

'LÜTFEN SOSYAL MEDYA OLMASIN' NOTU

Daha önce 3 evlilik yapan Acun Ilıcalı, uzun zamandır birlikte olduğu kendinden 30 yaş küçük sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile bu akşam dünyaevine girdi. Hazırlık sürecinde beyaz bir sabahlık giyen ve heyecanı yüzüne yansıyan Ayça Çağla Altunkaya, sandalyede otururken zaman zaman da dans etti. Gelin tacını deneyen Altunkaya'nın giyeceği gelinlik ise merak konusu oldu. Siyah temalı bir düğün davetiyesi tercih eden Ilıcalı ve Altunkaya, kıyafet kodu olarak da siyahı seçti. Çift yalıdaki düğününü yakın çevresiyle yapacağı ise davetiyeye "Lütfen sosyal medya olmasın" notunu ekledi.

DÜĞÜN MEKANINA SÜRAT TEKNESİYLE GİTTİLER

Merakla beklenen düğünden ilk kare geldi. Ünlü çiftin düğünün gerçekleşeceği Esma Sultan Yalısı'na sürat teknesiyle gittiği görüldü.

EVET DEDİLER



55 yaşındaki Acun Ilıcalı ile 25 yaşındaki Ayça Çağla Altunkaya'nın Esma Sultan Yalısı'nda 'Evet' diyerek dünyaevine girdi. Ünlü çiftin nikah şahitleri ise Esat Yontunç ile Ceren Kocakaplan oldu.