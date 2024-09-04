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Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya evlendi! İşte düğünden ilk kareler

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Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya nikah masasına oturdu. Çiftin sanat ve spor dünyasından yakını olan pek çok ismin davetli olduğu nikah töreni Esma Sultan Yalısında gerçekleşti. Çiftin nikah şahitleri Esat Yontunç ile Ceren Kocakaplan oldu. İşte merakla beklenen nikah töreninden görüntüler.

Acun Ilıcalı bugün dördüncü kez nikah masasına oturdu. Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya çiftinin düğün mekanına sürat teknesiyle giriş yaptığı görüldü. Nikah törenine sanat ve spor camiasından pek çok isim katıldı. Herkesin merakla beklediği nikah törenine ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşılırken Ayça Çağla Altunkaya'nın gelinliği büyük beğeni topladı.

Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya evlendi! İşte düğünden ilk kareler

'LÜTFEN SOSYAL MEDYA OLMASIN' NOTU

Daha önce 3 evlilik yapan Acun Ilıcalı, uzun zamandır birlikte olduğu kendinden 30 yaş küçük sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile bu akşam dünyaevine girdi. Hazırlık sürecinde beyaz bir sabahlık giyen ve heyecanı yüzüne yansıyan Ayça Çağla Altunkaya, sandalyede otururken zaman zaman da dans etti. Gelin tacını deneyen Altunkaya'nın giyeceği gelinlik ise merak konusu oldu. Siyah temalı bir düğün davetiyesi tercih eden Ilıcalı ve Altunkaya, kıyafet kodu olarak da siyahı seçti. Çift yalıdaki düğününü yakın çevresiyle yapacağı ise davetiyeye "Lütfen sosyal medya olmasın" notunu ekledi.

Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya evlendi! İşte düğünden ilk kareler

DÜĞÜN MEKANINA SÜRAT TEKNESİYLE GİTTİLER

Merakla beklenen düğünden ilk kare geldi. Ünlü çiftin düğünün gerçekleşeceği Esma Sultan Yalısı'na sürat teknesiyle gittiği görüldü.

Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya evlendi! İşte düğünden ilk kareler

EVET DEDİLER

55 yaşındaki Acun Ilıcalı ile 25 yaşındaki Ayça Çağla Altunkaya'nın Esma Sultan Yalısı'nda 'Evet' diyerek dünyaevine girdi. Ünlü çiftin nikah şahitleri ise Esat Yontunç ile Ceren Kocakaplan oldu.

Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya evlendi! İşte düğünden ilk kareler

Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya evlendi! İşte düğünden ilk kareler

Kaynak: Haberler.com / Magazin

Ayça Çağla Altunkaya Esma Sultan Yalısı Esat Yontunç Acun Ilıcalı Ünlüler 3-sayfa Magazin Spor

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Yorumlar (5)

Seyfullah Demir:

3 ay veriyorum evliliklerine..

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selen öztürk:

Acun'da hiç heyecan yok son derece sıradan bir günmüş gibi davranıyor e tabii 4 evlilik olunca Acun Bir de rahat bir tip zaten

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Cem Demirkaya:

acun takım elbise giymis

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Birşey demedimki:

Şeyma bu akşam kafayı çeker..

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Fatih Kaya:

Ne kadar önemli bir haber. Şaşırdım kaldim

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