Mafia Definitive Edition'ın Çıkış Tarihi Ertelendi
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Mafia Definitive Edition'ın Çıkış Tarihi Ertelendi

Mafia: Definitive Edition'ın çıkış tarihi ertelendi. Orijinal oyunun yenilenmiş sürümünü oynayabilmek için birazcık daha beklememiz gerekecek.

Mafia Definitive Edition'ın Çıkış Tarihi Ertelendi
07.07.2020 21:44 | Son Güncelleme: 07.07.2020 21:48

Mafia: Definitive Edition'ın çıkış tarihi ertelendi. Orijinal oyunun yenilenmiş sürümünü oynayabilmek için birazcık daha beklememiz gerekecek.

Mafia serisi, oyun dünyasının en önemli serileri arasında yer alıyor. Her ne kadar güncel oyunu çoğu oyuncu tarafından tatmin edici bulunmamış olsa da, yine de sıradaki oyunun sabırsızlıkla beklendiğini söyleyebiliriz. Sıradaki Mafia için bir şey söylenmiyor olsa da uzun süreli bir sessizlikten sonra, bu yıl içerisinde 2K Games ve Hangar 13 bizi özlediğimiz o eşsiz Mafia evrenine geri döndürmüşlerdi.

Geçtiğimiz aylarda yapılan Mafia: Trilogy duyurusu ile her üç oyunun da Definitive sürümleri ile yeniden karşımıza çıkacağını öğrenmiştik. Aynı gün Mafia II: Definitive Edition ve Mafia III: Definitive Edition oyunlarının çıkışlarından sonra, sırada Mafia: Definitive Edition var.

Mafia: Definitive Edition'ın Çıkış Tarihi Ne Zaman?

Normalinde Mafia: Definitive Edition oyununun 28 Ağustos 2020 tarihinde satışa sunulması bekleniyordu ama bugün sürpriz bir şekilde ertelendiği haberini aldık. Ancak aylar boyu beklememize gerek olmayacak. Çünkü yeni çıkış tarihi 25 Eylül 2020 olarak belirlenmiş. Yani fazladan bir ay kadar daha bekleyeceğiz.

Peki bu kararın alınmasına ne neden oldu? Tabii ki de COVID-19. Bildiğiniz gibi salgın nedeniyle artık evden çalışma sistemine geçiş yapıldı ve haliyle geliştirilme sürecinde bir takım aksamalar söz konusu oluyor. 2K Games ve Hangar 13 tarafından yapılan açıklamaya bakılırsa, küresel salgın sebebiyle artan zorluklara bağlı olarak her şeyin 28 Ağustos 2020 tarihine kadar yetiştirilmesi mümkün olmayacakmış. Kaliteden ödün vermemek için fazladan zaman yaratabilmek adına erteleme kararı alınmış.

Açıklamaya ek olarak, 22 Temmuz 2020 tarihinde de Mafia: Definitive Edition için uzun bir oynanış gösterimi yapılacakmış. Şimdilik herhangi bir detay verilmiş değil ama gösterime dair tanıtım videosuna haberimizin sonundan bakabilirsiniz.

Mafia: Definitive Edition Detayları

Yeni bir grafik motoru ile görselliğin evrim geçirmesinin yanı sıra, hikayenin olduğu gibi korunacak ama eklemeler ile derinlik kazandırılacak. Oynanışın modernleştirilecek, müzikler yeniden kaydedilecek ve çok daha fazlası da yapılacak. Yani eski oyun, özüne sadık kalınarak bir yeniden yapım olarak karşımıza çıkacak. Bunların yanı sıra, geçtiğimiz ay içerisinde oyunu ilk kez oynayacak oyuncular için bir takım kolaylaştırıcı seçeneklerin olacağının da bilgisi verilmişti.

Kaynak: Tamindir

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