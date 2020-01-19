19.01.2020 19:38 | Son Güncelleme: 19.01.2020 19:38

Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray'a 2-1 yenilen Yukatel Denizlispor'da teknik direktör Mehmet Özdilek, maçın son 30 dakikasında beraberliği yakalayacak pozisyonlar bulduklarını ancak başarılı olamadıklarını söyledi.

Türk Telekom Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından yapılan basın toplantısında görüşlerini aktaran Özdilek, Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ligde de Galatasaray ile deplasmanda üst üste karşılaşmanın kolay olmadığını dile getirdi.

Galatasaray ile seyir zevki ve mücadele gücü yüksek bir maç yaptıklarını belirten deneyimli teknik adam, şunları kaydetti:

"Maç öncesi yaptığımız analizde Galatasaray'ın kenarlardan etkili geldiğini biliyorduk. Bununla ilgili bayağı çalıştık ama yediğimiz gol kanat ortasından geldi. Oyun çok rölantide giderken 1-0 mağlup duruma düştük. Tekrar oyuna müdahil olduk. İkinci yarıya çıkarken oyuncularıma, '1-0 devam etsin' dedim. Gol potansiyeli yüksek bir takımız. Her takıma gol atacak potansiyelimiz var. İkinci yarının 10'uncu, 15'inci dakikasında golü yiyince kolay değil geri gelmek ama oyunu hiç bırakmadık. Galatasaray takımının 15 golün 13'ünü son yarım saatte yediğini düşünürsek... Son yarım saatte zorluk çıkaracağımızı biliyorduk. Duran toplardan da sıkıntıları vardı. Golü de öyle bulduk. Son yarım saatte beraberliği sağlayacak pozisyonları yakaladık. Son vuruşlarda çok beceriksizdik. Takımımın oynadığı oyundan son derece memnunum. Buradan en azından puanla dönmek istiyorduk ama başaramadık. Önümüze bakacağız."

Kaynak: AA