Lübnan'da Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya destek gösterisi
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Lübnan'da Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya destek gösterisi

Lübnan'da Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya destek gösterisi
Anadolu Ajansı / Mahmut Geldi - Haberler | Güncel

Lübnan başkenti Beyrut'ta, İsrail'in ihlallerine karşı Kudüs ve Mescid-i Aksa'yla dayanışma gösterisi düzenlendi.

Lübnan başkenti Beyrut'ta, İsrail'in ihlallerine karşı Kudüs ve Mescid-i Aksa'yla dayanışma gösterisi düzenlendi.

Beyrut şehir merkezindeki Birleşmiş Milletler Batı Asya Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (ESCWA) binasının önünde toplanan kalabalık, okunan direniş marşları eşliğinde İsrail aleyhinde sloganlar attı.

Lübnanlılar ve ülkede yaşayan Filistinli mültecilerden oluşan kalabalık, Lübnan ve Filistin bayraklarının yanı sıra Mescid-i Aksa ile dayanışma mesajları içeren pankartlar taşıdı.

Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskınları ve İsrail güçlerinin Filistinlilere yönelik ihlallerini protesto eden eylemciler, İsrail'in tıpkı daha önce Mescid-i Aksa'nın girişlerine elektronik kapı uygulamasında geri adım attığı gibi diğer engelleri de tek tek kaldırmak zorunda kalacağını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Geldi

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