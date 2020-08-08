Lübnan Cumhurbaşkanlığı: ABD Başkanı Trump, Paris'teki Beyrut'a destek konferansına katılacak
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Lübnan Cumhurbaşkanlığı: ABD Başkanı Trump, Paris'teki Beyrut'a destek konferansına katılacak

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Paris'te düzenlenecek Lübnan'a destek konferansına katılacağı belirtildi.

Lübnan Cumhurbaşkanlığı: ABD Başkanı Trump, Paris'teki Beyrut'a destek konferansına katılacak
08.08.2020 01:45 | Son Güncelleme: 08.08.2020 01:48

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Paris'te düzenlenecek Lübnan'a destek konferansına katılacağı belirtildi.

Lübnan Cumhurbaşkanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Trump'ın Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ı telefonla aradığı ve taziyelerini sunduktan sonra ABD'nin Lübnan halkıyla dayanışma adına acil yardım malzemeleri göndereceğini bildirdiği aktarıldı.

Trump'ın Paris'te düzenlenecek Lübnan'a destek konferansına katılacağı belirtilen açıklamada, Avn'ın, Trump'a Beyrut'taki patlamada yaşanan can ve mal kaybına ilişkin bilgi verdiği kaydedildi.

Görüşmeye ilişkin Avn'ın "Lübnan'da toplumsal ve güvenlik istikrarının korunması için Washington ile birlikte çalışmaya ve kalkınma yolunda iş birliğine ihtiyacımız var" dediği birçoğu uygulamaya konan reformların devam ettiği yolsuzlukla gerçek bir mücadelede birlikte işbirliğini ümit ettiklerini dile getirdiği ifade edildi.

Lübnanlılar yaralarını sarmaya çalışıyor

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm Beyrut'u sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

Başkent Beyrut'ta yaşanan şiddetli patlamadan en çok etkilenen limana yakın yerleşim yerlerindeki enkazlar, gönüllülerin yardımlarıyla kaldırılmaya çalışılıyor.

Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hasan, söz konusu patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 154'e yükseldiğini, yaralı sayısının da yaklaşık 5 bin olduğunu açıklamıştı.

Beyrut Valisi Mervan Abbud da Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamanın yol açtığı zararın 10 ila 15 milyar doları aşabileceğini belirtmişti.

Kaynak: AA

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