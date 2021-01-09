Lokman Hekim Fethiye Belediyespor - Pınar Karşıyaka: 78-86
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Lokman Hekim Fethiye Belediyespor - Pınar Karşıyaka: 78-86

09.01.2021 15:38 | Son Güncelleme: 09.01.2021 15:38
Lokman Hekim Fethiye Belediyespor - Pınar Karşıyaka: 78-86

SALON: Fethiye BeşkazaHAKEMLER: Mehmet Keseratar (xx), Mehmet Şahin (xx), Ziya Özorhon (xx)LOKMAN HEKİM FETHİYE BELEDİYESPOR: Fırat (x) 1, Erdem (x) 4, Abu (xxx) 25, Cook (xx) 15, Atkins (xx) 12, Barış (x), Polat (x), Frazier (xxx) 19, Hasan Emir (x) 2, Caner (x), Sercan (x)PINAR KARŞIYAKA:...

SALON: Fethiye Beşkaza

HAKEMLER: Mehmet Keseratar (xx), Mehmet Şahin (xx), Ziya Özorhon (xx)LOKMAN HEKİM FETHİYE BELEDİYESPOR: Fırat (x) 1, Erdem (x) 4, Abu (xxx) 25, Cook (xx) 15, Atkins (xx) 12, Barış (x), Polat (x), Frazier (xxx) 19, Hasan Emir (x) 2, Caner (x), Sercan (x)PINAR KARŞIYAKA: Morgan (xxx) 22, Kennedy (xx) 3, Taylor (xxx) 15, M Baye (xxx) 18, Yunus (xxx) 12, Metecan (xx) 2, Mahir (xx) 4, Henry (xx) 5, Semih (xx) 51.PERİYOT: 17-25İLK YARI: 37-513.PERİYOT: 59-695 FAULLER: Erdem (34.44), Atkins (36.12) (Lokman Hekim)ING Basketbol Süper Ligi'nde zirve yarışı veren Pınar Karşıyaka, 16'ncı hafta mücadelesinde deplasmanda alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Lokman Hekim Fethiye Belediyespor'u 86-78 yenerek üst üste 8'inci galibiyetini aldı. Yeşil-kırmızılılar 13 galibiyete ulaşarak puanını 28'e çıkarırken, Lokman Hekim Fethiye Belediyespor 12'nci yenilgisini alarak 20 puanda kaldı. Maçın en skorer ismi 25 sayıyla ev sahibi ekipten Abdul Malik Abu oldu. Karşıyaka'da ise Morgan 22 sayıyla takımının skor yükünü çekti.

İlk periyotta Morgan, Yunus ve M Baye ile sayı üreten Karşıyaka, Henry'nin de skora katkısıyla çeyreği 17-25 üstün tamamladı. İkince çeyrekte farkı kapatmak isteyen Fethiye ekibi karşısında Morgan'la oyuna ağırlığını koyan Pınar Karşıyaka devre arasında 14 sayı önde girdi: 37-51. Üçüncü periyotta Abu'nun sayılarıyla skoru eritmeye gayret eden Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, son bölüme 10 sayı geride girdi: 59-60. Final periyodunda 33'üncü dakikada Fraizer'in üç sayılık basketiyle farkı 3'e (67-70) indiren ev sahibi ekibe Morgan'ın serbest atışları ve Yunus'un dış atışıyla cevap veren Karşıyaka, M Baye'nin de devreye girmesiyle maçı 86-78 kazandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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