Lionel Messi-Dani Alves İşbirliği
Lionel Messi ve Dani Alves, FC Barcelona'da birlikte oynadıklar dönem harika bir işbirliğine imza atmıştı. Brezilyalı sağ bek, kısa sürede Messi'ye en fazla asist yapan takım arkadaşı olurken ikili birlikte geçirdikleri sekiz sezonda üç Şampiyonlar Ligi kupası ve altı La Liga şampiyonluğu kazandı.
22.06.2020 15:11 | Son Güncelleme: 22.06.2020 15:47
Lionel Messi ve Dani Alves, FC Barcelona'da birlikte oynadıklar dönem harika bir işbirliğine imza atmıştı. Brezilyalı sağ bek, kısa sürede Messi'ye en fazla asist yapan takım arkadaşı olurken ikili birlikte geçirdikleri sekiz sezonda üç Şampiyonlar Ligi kupası ve altı La Liga şampiyonluğu kazandı.
Kaynak: Dugout