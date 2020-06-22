Lionel Messi-Dani Alves İşbirliği Lionel Messi ve Dani Alves, FC Barcelona'da birlikte oynadıklar dönem harika bir işbirliğine imza atmıştı. Brezilyalı sağ bek, kısa sürede Messi'ye en fazla asist yapan takım arkadaşı olurken ikili birlikte geçirdikleri sekiz sezonda üç Şampiyonlar Ligi kupası ve altı La Liga şampiyonluğu kazandı.

Lionel Messi ve Dani Alves, FC Barcelona'da birlikte oynadıklar dönem harika bir işbirliğine imza atmıştı. Brezilyalı sağ bek, kısa sürede Messi'ye en fazla asist yapan takım arkadaşı olurken ikili birlikte geçirdikleri sekiz sezonda üç Şampiyonlar Ligi kupası ve altı La Liga şampiyonluğu kazandı. Kaynak: Dugout