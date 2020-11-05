Limon tartışmasında kan aktı
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Limon tartışmasında kan aktı

05.11.2020 17:13 | Son Güncelleme: 05.11.2020 17:17
Limon tartışmasında kan aktı

Samsun'un Bafra İlçesinde pazar yerinde ucuz limon satma tartışmasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.

Samsun'un Bafra İlçesinde pazar yerinde ucuz limon satma tartışmasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, Kapalı Büyükpazar yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Pazar yerinde esnaflık yapan C.K., kendinden ucuz limon satan M.G'nin tezgahına giderek "Niçin ucuz limon satıyorsun'" demesi üzerine aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzere C.K. kuru sıkı tabanca ile M.G'ye ateş etti. Daha sonra silahın kazasıyla kafasına vurarak yaraladı. Pazar yerinde ne olduğunu anlayamayan vatandaşlar arasında büyük panik yaşandı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine kısa sürede çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kavgada kafasından yaralanan M.G. Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay sonrası şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Limon tartışmasında kan aktı
Limon tartışmasında kan aktı
Limon tartışmasında kan aktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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