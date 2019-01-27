Limon Ağaçlı Kütüphaneye İlgi

GÜMÜŞHANE'de, 53 yıl önce hizmete alınan ve o dönem zemini toprak olan İl Halk Kütüphanesi'nin içine dikilen limon ağacı, aradan geçen yıllarda büyüdü. Binanın güneş alması ve içindeki ısının belli seviyede olması dolayısıyla zamanla büyüyen limon ağacının yer aldığı kütüphane, öğrencilerin yanı sıra ziyaretçilerin de ilgi odağı oldu.

Merkeze bağlı Karaer Mahallesi Şehit Basri Aslan Sokak'ta, 1966 yılında hizmete açılan Gümüşhane İl Halk Kütüphanesi'nin zeminine dikilen ve zamanla büyüyen limon ağacı, ilgi çekiyor. Kentte görev yapan polis memurunun 53 yıl önce tayinin çıkması sonucu kütüphaneye bıraktığı, o dönem zemini toprak olan kütüphanenin içine dikilen limon ağacının boyu, 22 metreye ulaştı. 3 katlı binanın içinde koca ağaç oldu. Yapının güneş alması ve içindeki ısının belli seviyede olması dolayısıyla büyüyen limon ağacının, kütüphane görevlilerince sıklıkla budanıp, bakımı yapılıyor. Aradan geçen yıllara rağmen ayakta kalan limon ağacıyla kütüphaneye gelen öğrencilere de doğa sevgisi aşılanıyor. Limon ağacının meyvelerini ziyaretçiler de dilediklerinde alabiliyor. Farklı tadı olan ve normal limondan daha büyük ürün veren ağaç, verimini ise yaşlılığı nedeniyle günden güne kaybediyor. Kimi kitapseverler de kütüphaneyle özdeşleşen limon ağacıyla hatıra fotoğrafı çektiriyor.

'DOĞA SEVGİSİ AŞILIYOR'

Kütüphanede ödev yapan lise öğrencisi Berivan Eskicioğlu, limon ağacının çocuklara doğa sevgisi aşıladığını söyledi. Eskicioğlu, "Kütüphane yetkilileri, limon ağacının bakımın yapıyorlar, hiç kesmiyorlar. Bence gayet güzel bir şey, başka bir kütüphanede yok. Çocuklara doğa sevgisi aşılıyor" dedi.

'BÖYLE BİR ŞEYE RASTLAMADIM'

Üniversiteye hazırlanan Furkan Doruk da kütüphaneyi sürekli kullandığını ve böyle bir duruma daha önce rastlamadığını belirtti. Doruk, "Limon ağacının 50 yıldır burada olduğunu biliyorum ve manevi değeri çok yüksek. Bir polis tarafından buraya bırakıldığını biliyorum. Daha önce hiçbir kütüphanede böyle bir şey rastlamadım. Gerçekten manevi değeri çok yüksek, kütüphane de ağaca çok iyi bakmış" diye konuştu.

Öğrencilerden Zeynep Beyaz Uçar ise "Öğretmenim tatil kitabı verdi. Kütüphaneye gelip, okuyorum. Çok güzel bir ağaç" diyerek, ilginç buldukları limon ağacına alıştıklarını söyledi.

- Şhane

Kaynak: DHA