Likya Yolu, aylar sonra yürüyüşçülerle buluştu
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Likya Yolu, aylar sonra yürüyüşçülerle buluştu

GÜNEYİN en uzun, popüler ve göz kamaştırıcı yürüyüş rotası olan 555 kilometrelik Likya Yolu, Covid-19 salgını kısıtlamalarının ardından doğaseverlerle buluştu.

Likya Yolu, aylar sonra yürüyüşçülerle buluştu
03.06.2020 08:13 | Son Güncelleme: 03.06.2020 08:16

GÜNEYİN en uzun, popüler ve göz kamaştırıcı yürüyüş rotası olan 555 kilometrelik Likya Yolu, Covid-19 salgını kısıtlamalarının ardından doğaseverlerle buluştu.

İngiliz asıllı trekkingci ve araştırmacı Kate Clow tarafından 1999 yılında rotaları belirlenerek yürüyüşe açılan ve güneyin en uzun rotası olarak bilinen Likya Yolu, 2020 yaz dönemi için yürüyüşçülerle buluşmaya başladı. Antik Likya'nın kıyıları ve dağlarının güzelliğiyle konuklarını hayran bırakan Likya Yolu, toplam 555 kilometrelik rota olarak Türkiye'nin ilk uzun yürüyüş rotası olma özelliğini taşıyor. Likya Yolu, Muğla'nın Ovacık bölgesinden başlayarak Antalya Geyikbayırı'nda sonlanıyor.

Likya Yolu'nda 20'den fazla parkur ve Kalabantia, Sidyma, Pydnai, Letoon, Xanthos, Patara, Phellos, Antiphellos, Sebeda, Apollania, Aperlai, Teimussa, Simena, Soura, Andriake, Myra, Belos, Gagai, Melanippe, Olimpos ve Phaselis antik kentleri yer alıyor. Fransız Grande Randonnee sistemiyle işaretlenmiş Likya Yolu'nun en çok tercih edilen parkurları, Olympos'tan başlayıp Musa Dağı'nın zirvesinde (780m) son bulan, gidiş-dönüş 5 saatlik Olympos-Musa Dağı-Lost City parkuru. Olympos'tan başlayıp Çıralı'dan geçen parkur, çınar ağaçları, dereleri ve alabalık lokantaları ile ünlü Ulupınar'da son buluyor. Musa Dağı'nın zirvesinden başlayan ve Adrasan sahilinde tamamlanan 7 saatlik Olympos-Adrasan parkuru ile Olympos antik kentinden geçerek sahilden devam eden ve Ceneviz Koyu'nu gören ormanda son bulan kısa Olympos-Cennet parkuru ve Gelidonya Feneri'nden geçerek 5 Adalar ve deniz manzarası eşliğindeki en güzel parkurlardan biri olan 7 saatlik Karaöz-Adrasan parkuru da diğer parkurlardan bazıları olarak öne çıkıyor.DERELER TERTEMİZ OLMUŞAntalyalı dağcı Cuma Gök, yürüyüşçülerle buluşmaya hazırlanan Likya Yolu'nun en güzel yürüyüş parkurlarına sahip olduğunu belirterek, "Covid-19 salgını nedeniyle uzun zamandır Likya Yolu'na gelememiştik. Şimdi gördüklerimiz bizi çok şaşırttı. Dereler tertemiz olmuş. Doğa adete kendini yenilemiş. Bu beni çok mutlu etti" dedi.3 ZİRVEDEKİ BAYRAKLARI DEĞİŞTİRDİ

Likya Yolu'ndaki 3 zirvede, doğa şartları nedeniyle yıpranmış olan Türk bayraklarını yenileriyle değiştirdiğini söyleyen Gök, bunların 2010 rakımlı Karadağ zirvesi, 2640 rakımlı Tunç Dağı zirvesi ve 1890 rakımlı Kartepe zirvesi olduğunu söyledi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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