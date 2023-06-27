Down sendromlu sporcu Gökhan Kotan, dünyada ilk kez 7 kilometrelik parkuru yüzerek bir ilki gerçekleştirdi

Gökhan Kotan: Herkes yüzsün, şampiyon olsun

Emre Deliveli: Normalde 1.5K yüzüyordu ama benimle tanıştıktan sonra 5k ve üzerinde yüzmeye başladı

Gökhan Kotan'a gönüllü olarak ve fedekarca eşlik eden Emre Deliveli ise uzun mesafe yüzdüğünü belirterek, İstanbul Boğazı'nda, 2 kere Meis-Kaş arasında ve 2019 yılında Manş Denizi'nde yüzdüğünü hatırlattı. Develi, "Daha önce Marmaris ve Alanya'da Gökhan Kotan ile birlikte yüzdük. Marmaris'te tanıştık, o zaman kendisine eşlik edecek birini arıyorlardı. Ben de gönüllü oldum ve o gündün beri beraber yarışlarda yüzüyoruz. Normalde 1.5K yüzüyordu ama benimle tanıştıktan sonra 5K yüzmeye başladı. Yan yana yüzüyoruz, bir ihtiyacı olursa diye ama Gökhan çok dayanıklı bir sporcu şimdiye kadar hiç su istemedi" dedi.