Fethiye'de Uluslararası Likya Granfondo Bisiklet Yarışları Tamamlandı

Fethiye'de Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü tarafından organize edilen 4. Fethiye Uluslararası Likya Granfondo bisiklet yarışları sona erdi. Dereceye giren sporcular ödüllendirildi.

Fethiye'de Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü tarafından organize edilen, 4. Fethiye Uluslararası Likya Granfondo bisiklet yarışları tamamlandı. Dereceye giren sporcular ödüllendirildi.

Çok sayıda bisiklet tutkunlarının katıldığı Uluslararası Likya Granfondo bisiklet yarışları Fethiye'de Devlet Su İşleri (DSİ) önünde başladı. Fethiye merkezinden, Seydikemer ilçesine doğru kıyasıya yarışan sporcular 102 km parkuru tekrar Fethiye DSİ önünde bitirdi.

Farklı yaş kategorilerinde 310 sporcunun katıldığı yarışta mücadele eden sporcular, parkurun çok keyif verici olduğunu belirtti. Yarışmada, genel klasman erkeklerde Nuri Acar birinci, Adil Deniz Karacagil ikinci, Turgay Germen üçüncü oldu. Kadınlarda ise birinciliği Benhür Öncel, ikinciliği Anastashııa Palıakova, üçüncülüğü de Zeynep Karakuş elde etti.

Beşkaza Meydanı'nda düzenlenen ödül töreninde konuşma yapan Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Harun Reşit Yiğit, Türkiye'de Uluslararası Fethiye Spor Festivali gibi uzun soluklu başka etkinliğin olmadığını söyledi. Her yıl etkinliğin üzerine koyarak ilerlediklerini ifade eden Yiğit, "Fethiye'de Türkiye'de benzeri olmayan bir spor festivali yapıyoruz. Festivalde, farklı branşlarda faaliyet ve yarışlar var. Katılım gösteren tüm sporcularımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmanın ardından dereceye giren sporculara madalya ve ödülleri Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş ve protokol üyeleri verdi. - MUĞLA