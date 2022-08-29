Likya yolunda kaybolan 3 turist kurtarıldı Güncel Haberler Antalya'da Likya yolunda yürüyüş yaparken kaybolan 3 turist ekiplerce kurtarıldı. Antalya'da Likya yolunda yürüyüş yaparken kaybolan 3 turist ekiplerce kurtarıldı. İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama ve Kurtarma (JAK) ile AFAD ekipleri, Likya yolunda dağ yürüyüşü yaparken Göynük kanyonu mevkisinde kaybolduklarını bildiren 3 turiste ulaştı. JAK ve AFAT ekipleri, Rus uyruklu Z.I, K.M. ile Kazakistanlı S.P'yi, mahsur kaldıkları yerden kurtardı. Turistlerin, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaynak: AA / Güncel Antalya turist Likya Güncel Haberler

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