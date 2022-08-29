Likya yolunda kaybolan 3 turist kurtarıldı
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Antalya'da Likya yolunda yürüyüş yaparken kaybolan 3 turist ekiplerce kurtarıldı.
Antalya'da Likya yolunda yürüyüş yaparken kaybolan 3 turist ekiplerce kurtarıldı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama ve Kurtarma (JAK) ile AFAD ekipleri, Likya yolunda dağ yürüyüşü yaparken Göynük kanyonu mevkisinde kaybolduklarını bildiren 3 turiste ulaştı.
JAK ve AFAT ekipleri, Rus uyruklu Z.I, K.M. ile Kazakistanlı S.P'yi, mahsur kaldıkları yerden kurtardı.
Turistlerin, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Güncel