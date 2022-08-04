Muğla haberleri! Fethiye Belediye Başkanı 'Renk ve Figür Likya Yolunda' Sergisini Ziyaret Etti - Haberler

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Muğla haberleri! Fethiye Belediye Başkanı 'Renk ve Figür Likya Yolunda' Sergisini Ziyaret Etti

Muğla haberleri! Fethiye Belediye Başkanı 'Renk ve Figür Likya Yolunda' Sergisini Ziyaret Etti

Muğla bölgesinden gelen habere göre Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Türkiye’nin tanınmış ressamlarından biri olan Resul Aytemür’ün, ‘Renk ve Figür Likya Yolunda’ sergisine konuk oldu.

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Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Türkiye'nin tanınmış ressamlarından biri olan Resul Aytemür'ün, 'Renk ve Figür Likya Yolunda' sergisine konuk oldu.

Başkan Karaca, Likya Sanat Yolu Galerisi'ndeki resim sergisini gezdi. Karaca, Likya Sanat Yolu Platformu Kurucuları; Ertuğrul Aydemir, Dilek Aydemir ve Sanatçı Resul Aytemür ile sohbet etti. Genel olarak İstanbul'un güncel yaşamını resmeden ve farklı eserler ortaya koyan Aytemür, Başkan Karaca'ya sergisi hakkında bilgi verdi.

Ressam Resul Aytemür; "Fethiye için güzel bir sergi. Sanat adına değerli oluşumlara yol açacaktır. 'Renk ve Figür Likya Yolunda' isimli sergimizi, solo sergiler için başlangıç olarak görüyorum" diyerek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Eski Fethiye sinemasının olduğu binayı, bir Sanat Galerisine dönüştüren Ertuğrul Aydemir ise, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'ya teşekkür ederek "Başkanımızın ziyareti ve katkıları çok kıymetli. Kendisine teşekkür ederiz" dedi.

ANKA / Yerel

Alim Karaca Türkiye Fethiye Likya Yerel Haberler

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