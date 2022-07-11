Son dakika... Yolunu kaybeden 3 kişi jandarma tarafından kurtarıldı - Haberler

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Son dakika... Yolunu kaybeden 3 kişi jandarma tarafından kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika... Yolunu kaybeden 3 kişi jandarma tarafından kurtarıldı

Son dakika haberlerine göre Antalya'da yürüyüşe çıkan ve yolunu kaybeden 3 kişi jandarma ekipleri tarafından bulunup kurtarıldı.

Antalya'da yürüyüşe çıkan ve yolunu kaybeden 3 kişi jandarma ekipleri tarafından bulunup kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre Kemer İlçesi Göynük Kanyonu bölgesinde 3 şahsın Likya yolunda yollarını kaybetmeleri sonucu mahsur kaldıkları ihbarı üzerine jandarma harekete geçti. Antalya İl Jandarma Komutanlığı JAK Tim Komutanlığı 4 saatlik yürüyüşün ardından bölgeye ulaştı. H.Ç,H.G ve H.G olay yerinde ilk muayeneleri yapılmasını müteakip, AFAD ekipleri ile beraber olay yerinden tahliye edilerek Beldibi Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Antalya Likya Kemer 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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