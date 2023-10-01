Uluslararası Fethiye Spor Festivali'nde Likya Granfondo Bisiklet Yarışı Gerçekleştirildi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bu yıl dördüncüsü düzenlenen Uluslararası Fethiye Spor Festivali kapsamında "Likya Granfondo Bisiklet Yarışı" gerçekleştirildi.

Fethiye Gençlik ve Spor Müdürlüğünce düzenlenen festivalinin ikinci haftasında yapılan bisiklet yarışına farklı yaş kategorilerinde 310 sporcu katıldı.

İlçe merkezindeki DSİ Sosyal Tesisleri önünden başlayan yarışta katılımcılar, Seydikemer ilçesini de kapsayan 102 kilometrelik parkurda pedal çevirdi.

Genel klasman erkeklerde Nuri Acar birinci, Adil Deniz Karacagil ikinci, Turgay Germen üçüncü oldu.

Kadınlarda ise birinciliği Benhür Öncel, ikinciliği Anastashia Paliakova, üçüncülüğü de Zeynep Karakuş elde etti.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Harun Reşit Yiğit, Beşkaza Meydanı'ndaki ödül töreninde yaptığı konuşmada, "Türkiye'de Uluslararası Fethiye Spor Festivali gibi uzun soluklu başka etkinlik yok. Ekim ayı boyunca etkinliklerimiz hafta sonraları devam edecek." dedi.

Konuşmanın ardından dereceye giren sporcuların madalya ve ödüllerini, Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş ve protokol üyeleri verdi.