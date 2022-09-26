Likya Cup 2022 Yat Yarışları sona erdi

Türkiye'nin en önemli spor destinasyonları arasında yer alan ve Kemer ilçesinde düzenlenen Likya Cup 2022 Yat Yarışları tamamlandı.

Kemer Belediyesi, Kemer Yöresi Tanıtım Vakfı (KETAV) ve Kemer Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği'nin (KETOB) destekleriyle Kemer Belediyespor Yat ve Yelken Kulübü tarafından düzenlenen yarışlarda, Kemer Baba Burnu, Tekirova Üç Adalar, Phaselis Antik Kenti Koyu açıkları ve Fener Sığlığı açıklarında yapılan yat ve yelken yarışlarına katılan sporcular dereceye girebilmek için mücadele etti. Kemer'in mavi sularında yelken açan sporcular, birbirleriyle kıyasıya mücadele etti.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer Belediyespor Yat ve Yelken Kulübü'nden Fırat Yılmaz'a ait yelkenlinin dümenine geçerek sporcuların heyecanına ortak oldu. Kemer G Marina'da düzenlenen ödül töreninde dereceye giren sporculara ödülleri verildi. Ödül töreni sonrası protokol ve sporcular hatıra fotoğrafı çektirdi.

Törene, Kemer Kaymakamı Hüseyin Çam, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer Jandarma Komutanı Binbaşı Ramazan Ergel, Kemer Sahil Güvenlik Komutanı Ulvi Gören, Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Emin Gül, Antalya Gençlik Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, Kemer Belediyesi meclis üyeleri Mustafa Tıraş ve Ferhan Fidan, KETAV Başkanı Volkan Yorulmaz, sporcular ve davetliler katıldı. - ANTALYA