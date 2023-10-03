Antalyasporlu Bisikletçiler Fethiye Uluslararası Likya Granfondo Yarışında İlk Üç Sırayı Aldı

Fethiye Sporfest kapsamında düzenlenen Likya Granfondo Yol Bisikleti Yarışı'nda Antalyasporlu bisikletçiler Nuri Acar, Adil Deniz Karacagil ve Turgay Germen ilk üç sırayı alarak başarılı bir performans sergiledi.

4. Fethiye Uluslararasi Likya Granfondo bisiklet yarislarinda Antalyasporlu pedallar ilk üç sırayı aldı.

Bu sene dördüncüsü düzenlenen Fethiye Sporfest, 27 Eylül - 15 Ekim 2023 tarihleri arasında Muğla Valiliği, Fethiye Kaymakamlığı, Fethiye Belediyesi ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı çeşitli federasyonlar tarafından ortaklaşa düzenlendi. Toplam 9 farklı branşta pek çok sporcunun mücadele ettiği festivalin 1 Ekim 2023 tarihinde düzenlenen Likya Granfondo Yol Bisikleti Yarışı'nda ter döken Antalyasporlu pedallar ilk üç sırayı alarak kürsüyü rakiplerine kapatma başarısını gösterdi.

Çeşitli yaş kategorilerinden bisikletçilerin katıldığı 95.8 kilometrelik "Uzun Parkur" etabında mücadele eden Antalyasporlu sporcular Nuri Acar, Adil Deniz Karacagil ve Turgay Germen sırasıyla ilk üç sırayı alarak birlikte kürsüye çıktı.

Toplam irtifa mesafesi 580 metre olan zorlu yarışı 2,5 saatlik sürenin altında tamamlayan başarılı bisikletçiler, kendi yaş kategorilerinde de en ön sıralarda derece elde ettiler. Yaş gruplarına göre yapılan sıralamada Nuri Acar ve Adil Deniz Karacagil birinci, Turgay Germen de ikinci sırayı aldı.

Fethiye'de yarışan akreplerin diğer sporcuları Devrim Ardıç ve Levent Çetinkaya'nın ise ana grubun hemen arkasında bitiş çizgisini gördükleri yarış, protokolün katılımı ile yapılan madalya töreninin ardından sona erdi. - ANTALYA