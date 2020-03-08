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Bayern Münih, Augsburg, Almanya, Spor

Lider Bayern Münih, sahasında Augsburg'u 2-0 yendi

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) lider Bayern Münih, konuk ettiği Augsburg'u 2-0 yendi.

08.03.2020 20:22 | Son Güncelleme: 08.03.2020 20:22
Lider Bayern Münih, sahasında Augsburg'u 2-0 yendi

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) lider Bayern Münih, konuk ettiği Augsburg'u 2-0 yendi.


Bayern Münih, Bundesliga'nın 25. haftasında Allianz Arena'da Augsburg'u ağırladı.

Karşılaşmada üstün bir oyun sergileyen Bayern Münih, 53. dakikada Thomas Müller ve 90+1. dakikada Leon Goretzka ile bulduğu gollerle müsabakadan 2-0 galip ayrıldı.


Bayern Münih puanını 55'e çıkartarak liderliğini sürdürdü. Augsburg ise 27 puanda kaldı ve 14. sıraya geriledi.

Kaynak: AA

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