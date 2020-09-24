Lavrov: "Rusya, İran ve Türkiye, Suriye Anayasa Komitesi'nin çalışmasıyla ilgili iş birliğine devam...
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Lavrov: "Rusya, İran ve Türkiye, Suriye Anayasa Komitesi'nin çalışmasıyla ilgili iş birliğine devam...

24.09.2020 20:13 | Son Güncelleme: 24.09.2020 20:16
Lavrov:

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya, İran ve Türkiye'nin, Suriye Anayasa Komitesi'nin çalışması konusunda iş birliğine devam ettiğini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya, İran ve Türkiye'nin, Suriye Anayasa Komitesi'nin çalışması konusunda iş birliğine devam ettiğini söyledi.

Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, başkent Moskova'da bir araya geldi.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Lavrov, ABD'nin İran'a yönelik tek taraflı yaptırımlarla baskı kurduğuna dikkati çekerek, "Bu, uluslararası hukukun tüm normlarına aykırıdır." dedi.

Lavrov, İran ile yapılan nükleer anlaşma meselesine de değinerek, "Tüm uluslararası toplum gibi, Moskova ve Tahran, ABD'nin süresiz silah ambargosunu uygulama ve BMGK'nin önceki yaptırım kararlar mekanizmalarını devreye sokma girişimlerini reddediyor." şeklinde konuştu.

"Suriye konusunda iş birliğine devam ediyoruz"

Suriye rejimi ve muhalefet arasında yapılması planlanan görüşme konusuna da değinen Lavrov, Astana Formatı'nın Suriyeliler arasındaki çıkmazların çözülmesi için oluşturulduğunu hatırlattı.

Lavrov, Astana Formatı'nın Suriye Anayasa Komitesi'nin oluşturulmasında önemli rol oynadığını vurgulayarak, "Oluşturduklarımızdan sorumluyuz. Rusya, İran ve Türkiye, Suriye Anayasa Komitesi'nin çalışması konusunda iş birliğine devam ediyor. Bu doğal bir şey. Çünkü çalışma sürecinde üstesinden gelinmesi gereken sorunlar ortaya çıkıyor." ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanı Zarif de Astana Formatının Suriye'de yüzleşme seviyesini azalttığını belirterek, "Bu görüşme (Suriye rejimi ve muhalefet arasındaki görüşme) Anayasa Komitesinin yerini almaz. Aynı şekilde Anayasa Komitesinin oluşturulması, Astana Formatının yerini almaz." dedi.

Zarif, Astana Formatının, Suriye Anayasa Komitesi'nin oluşturulmasına yardımcı olduğunu anımsattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mike Pompeo Donald Trump Mevlüt Çavuşoğlu Canan Kaftancıoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hanife Seda Sayan Acun Ilıcalı Demet Akalın
Spor Babel Sörloth Sergen Yalçın Malcolm Thomas Hamza Hamzaoğlu
Daha Fazla Uefa Milli Bursa Deprem
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Lavrov: "Rusya, İran ve Türkiye, Suriye Anayasa Komitesi'nin çalışmasıyla ilgili iş birliğine devam... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.9.2020 20:28:33. #1.14#
title