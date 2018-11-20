Kuzey Irak'a Hava Harekatı: 5 Terörist Öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatlarında 5 terörist etkisiz hale getirildi.

TSK'dan yapılan açıklamada,"Irak kuzeyi Kandil ve Metina bölgelerine 20 Kasım 2018'de düzenlenen hava harekatları neticesinde bölücü terör örgütüne ait silah mevzi, sığınak ve mühimmat depoları imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı beş terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

(İHA)