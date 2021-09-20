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Kuyuya düşen geyiği itfaiye ekipleri kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kuyuya düşen geyiği itfaiye ekipleri kurtardı

Ankara'nın Güdül ilçesinde 3 metre derinliğindeki kuyuya düşen geyiği itfaiye ekipleri kurtardı.

Ankara'nın Güdül ilçesinde 3 metre derinliğindeki kuyuya düşen geyiği itfaiye ekipleri kurtardı.

Güdül'ün Karacaören köyü 3 metre derinliğindeki kuyuya düşen geyik vatandaşlar tarafından fark edildi. Köylüler, Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığından yardım istedi. İtfaiye ekiplerinin çalışması ile geyik düştüğü kuyudan çıkarıldı. Geyik doğal yaşam alanına bırakıldı. - ANKARA

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Haber: Kuyuya düşen geyiği itfaiye ekipleri kurtardı - Haberler
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