Kuyuya düşen gebe sığır kurtarıldı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde kuyuya düşen ineği Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekibi kurtardı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde kuyuya düşen ineği Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekibi kurtardı.
Bitez Mahallesinde bir bahçedeki kuyuya gebe sığır düştüğü ihbarı üzerine AKUT Bodrum ekibi bölgeye gitti.
Ekipler, yaklaşık 7 metre derinlikte ve dibinde bir miktar su bulunan kuyudaki ineği kurtarmak için çalışma başlattı.
Gebe sığır, ip tekniği ve vinç desteğiyle kuyudan sağlıklı olarak kurtarıldı.