Kuşadası'nda sağanak etkili oluyor
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Kuşadası'nda sağanak etkili oluyor

28.12.2020 11:49 | Son Güncelleme: 28.12.2020 11:52
Kuşadası'nda sağanak etkili oluyor

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde etkili olan sağanak, bazı yollarda trafik akışında sorunlara neden oldu.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde etkili olan sağanak, bazı yollarda trafik akışında sorunlara neden oldu.

Geceden bu yana etkili olan yağış nedeniyle ilçe merkezindeki bazı cadde ve sokaklar göle döndü.

Kuşadası Ticaret Odası mevkisi ve Otogar kavşağında yolda biriken sular, sürücülere zor anlar yaşattı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolda biriken suları tahliye etmek üzere çalışma yürüttü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Uzun

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