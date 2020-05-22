Kuşadası'nda metruk binanın ikinci katındaki duvarlar yıkıldı
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Kuşadası'nda metruk binanın ikinci katındaki duvarlar yıkıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde metruk bir binanın ikinci katındaki duvarların yıkılması sonucu park halindeki bir otomobil ve bir işletmenin çatısı zarar gördü.

Kuşadası'nda metruk binanın ikinci katındaki duvarlar yıkıldı
22.05.2020 22:09 | Son Güncelleme: 22.05.2020 22:09

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde metruk bir binanın ikinci katındaki duvarların yıkılması sonucu park halindeki bir otomobil ve bir işletmenin çatısı zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Alacamescit Mahallesi Yıldız Sokak'ta çatısı olmayan iki katlı metruk bir binanın ikinci katındaki duvarlar yıkıldı.

Yıkılan duvarlar yan taraftaki bir pidecinin çatısına ve park halindeki bir otomobilin üzerine düştü.

Bazı duvar parçaları ise Hacı İbrahim Camisinin içinde bulunan mezarlığın içine düşmesi sonucu mezar taşlarında hasar oluştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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