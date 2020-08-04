Kuşadası'na bayramda 206 bin araç giriş yaptı
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Kuşadası'na bayramda 206 bin araç giriş yaptı

- Kuşadası'na bayramda 206 bin araç giriş yaptı Korona virüs salgınıyla ilgili alınan sıkı önlemler tatilcilerin turizm merkezlerine ilgisini engelleyemedi.

04.08.2020 13:36 | Son Güncelleme: 04.08.2020 13:42

- Kuşadası'na bayramda 206 bin araç giriş yaptı

AYDIN - Korona virüs salgınıyla ilgili alınan sıkı önlemler tatilcilerin turizm merkezlerine ilgisini engelleyemedi. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle salgını önlemeye yönelik alınan tüm sıkı önlemlere rağmen Kuşadası 4 günlük bayram tatilinde tatilcilerin akınına uğradı. Arefe gününden itibaren şehrin girişlerinde uzun kuyruklar oluşurken, Kuşadası'na bayram boyunca 206 bin araç giriş yaptı ve Kuşadası, korona virüs salgınının başlaması ve 1 Haziran'da başlayan yeni dönemden sonra en kalabalık günlerini yaşadı.

Tatil için Kuşadası'nı tercih edenler ile çevre il ve ilçelerden gelen günü birlik tatilciler, özellikle Selçuk ve Söke ilçesi girişlerinden araçlarıyla birlikte bayram boyunca uzun kuyruklar oluşturdu. Korona virüs salgınıyla ilgili alınan önlemler kapsamında büyük şehirlerden bunalanlar ve Kuşadası'nda yazlık evi olanlar hava sıcaklığının hafta sonu mevsim normallerinin üzerine çıkması üzerine bayram tatili için soluğu Kuşadası'nda aldı. Buna tatil için Kuşadası'nı tercih edenler ile çevre il ve ilçelerden gelen günübirlik tatilciler eklenince bayram süresince hem önemli bir araç trafiği yaşandı, hem de dünyaca ünlü Kadınlar Plajı ve Dilek Yarımadası Milli Parkı olmak üzere Kuşadası'ndaki tüm plajlar kapasitelerinin üzerinde tatilci ilgisiyle karşılaştı. Sıcak havadan bunalanlar plajlara akın ederek, deniz, kum ve güneşin keyfini doyasıya yaşadı. Bunun yanında Kuşadası Emniyet Müdürlüğü de 4 günlük bayram tatili boyunca şehre giren ve çıkan araç sayılarını da açıkladı. Kuşadası Emniyet Müdürlüğü'nün şehir giriş ve çıkışlarındaki araç takip kameralarının verilerine göre, bayram süresince arife günü de dahil olmak üzere 30 Temmuz-3 Ağustos tarihleri arasında Kuşadası'na Selçuk ve Söke yönünden toplam 206 bin araç giriş yaptı.

Bu arada, araç trafiğiyle birlikte artan yoğunluk nedeniyle Kuşadası Kaymakamlığı, Kuşadası Belediyesi ve Kuşadası Emniyet Müdürlüğü, artan araç sayısıyla birlikte sosyal mesafe kurallarına uyulması ve maske takılmasıyla ilgili uyarılarda uyarılarda bulundu. Kuşadası Emniyet Müdürlüğü tarafından oluşturulan 3 ayrı ekip bayram boyunca salgına karşı mücadele için hem uyarılar yaptı, hem de denetimler gerçekleştirdi.

Bayramda 330 polis ve bekçi görev yaptı

Kuşadası'nda bayram boyunca üst düzey güvenlik önlemleri alındı. İzinlerin kaldırıldığı Kuşadası'nda 4 gün boyunca 330 polis ve bekçi görev yaptı. Şehir içinde hem devriye hem de trafik polisi sayısı arttırıldı. Kuşadası Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş, narkotik ve trafik polisleri tarafından Kuşadası'nın giriş ve çıkışlarında kurulan kontrol noktalarında denetimler gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde, gelen araçlar tek tek durdurularak kontrol edildi ve araçların içerisinde bulunan sürücü ve yolcuların kimliklerine bakıldı. Yolcu otobüslerinin bagaj kısımlarında özel eğitimli bomba imha köpeği Jovy eşliğinde şüpheli paket aramaları gerçekleştirildi. Sıkı önlemlerin ardından 4 günlük bayram tatilinde Kuşadası'nda kayda değer hiçbir olayın gerçekleşmemesi de dikkat çekti.

Kuşadası'na bayramda 206 bin araç giriş yaptı

Kaynak: İHA

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