Küresel Veri Panoraması

– Küresel piyasaların yakından izlediği Çarşamba günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: AVRUPAAlmanyaÜretici fiyat endeksi Şubat ayında, aylık yüzde 0.1 ve yıllık yüzde 2.6 düştü.

Küresel Veri Panoraması

– Küresel piyasaların yakından izlediği Çarşamba günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

AVRUPA

Almanya

Üretici fiyat endeksi Şubat ayında, aylık yüzde 0.1 ve yıllık yüzde 2.6 düştü. Endeks Ocak ayında yüzde 0.4 ve yıllık yüzde 2.6 artmıştı.

Birleşik Krallık

Üretici fiyat endeksi Şubat ayında, aylık yüzde 0.1 ve yıllık yüzde 2.2 arttı.

Tüketici fiyat endeksi Şubat ayında, aylık yüzde 0.5 ve yıllık yüzde 1.9 arttı.

ABD

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Kaynak: DHA
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