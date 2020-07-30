Kurban kestikten sonra namaz kılmak gerekir mi? Kurban Bayramı'nı idrak ettiğimiz şu günlerde vatandaşlar kurban hakkında çeşitli soruların yanıtlarını merak ediyor. Kurban kestikten sonra namaz kılmak gerekir mi konusu araştırılıyor.

Kurban Bayramı heyecanını yaşarken kurban hakkında çeşitli sorular akıllara geliyor. Kurban kestikten sonra namaz kılmak gerekir mi konusu vatandaşların merak konusu oldu.

KURBAN KESTİKTEN SONRA NAMAZ KILMAK GEREKİR Mİ?

Esas olarak kurban namazı diye bir namaz yoktur. Bu namazın dinî bir gereklilik olduğu inancı veya kanaati yanlıştır. Ancak kişi nafile namaz kılınması mekruh olmayan bir vakitte, sebepli veya sebepsiz dilediği kadar nafile namaz kılabilir. Kurban kesen kişi de böyle bir ibadeti yapma imkânına kavuştuğu için Allah'ın verdiği nimete şükür olarak iki rekât nafile namaz kılabilir.