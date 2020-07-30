Kurban kestikten sonra namaz kılmak gerekir mi?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kurban kestikten sonra namaz kılmak gerekir mi?

Kurban Bayramı'nı idrak ettiğimiz şu günlerde vatandaşlar kurban hakkında çeşitli soruların yanıtlarını merak ediyor. Kurban kestikten sonra namaz kılmak gerekir mi konusu araştırılıyor.

Kurban kestikten sonra namaz kılmak gerekir mi?
30.07.2020 11:46 | Son Güncelleme: 30.07.2020 11:49

Kurban Bayramı heyecanını yaşarken kurban hakkında çeşitli sorular akıllara geliyor. Kurban kestikten sonra namaz kılmak gerekir mi konusu vatandaşların merak konusu oldu.

KURBAN KESTİKTEN SONRA NAMAZ KILMAK GEREKİR Mİ?

Esas olarak kurban namazı diye bir namaz yoktur. Bu namazın dinî bir gereklilik olduğu inancı veya kanaati yanlıştır. Ancak kişi nafile namaz kılınması mekruh olmayan bir vakitte, sebepli veya sebepsiz dilediği kadar nafile namaz kılabilir. Kurban kesen kişi de böyle bir ibadeti yapma imkânına kavuştuğu için Allah'ın verdiği nimete şükür olarak iki rekât nafile namaz kılabilir.

İlgili Haberler

Kurban kesmek farz mıdır?
Kurban kesmek farz mıdır?
2020 Kurban Bayramı namazı saatleri Diyanet: İl il bayram namazı saatleri
2020 Kurban Bayramı namazı saatleri Diyanet: İl il bayram namazı saatleri
Yolcunun kurban kesmesi gerekir mi? Seferi olanlar kurban kesmeli mi?
Yolcunun kurban kesmesi gerekir mi? Seferi olanlar kurban kesmeli mi?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Son Dakika: MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt partiden ihraç edildi Politika
Son Dakika: MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt partiden ihraç edildi
Serel Yereli, iç çamaşırlı fotoğrafını paylaşıp meydan okudu: Çıplak, giyinik, canım nasıl isterse Magazin
Serel Yereli, iç çamaşırlı fotoğrafını paylaşıp meydan okudu: Çıplak, giyinik, canım nasıl isterse
Ailevi meseleleri olan kadının söylediği DEAŞ yalanı ortalığı karıştırdı 3. Sayfa
Ailevi meseleleri olan kadının söylediği DEAŞ yalanı ortalığı karıştırdı
Genç kız yardım ettiği şahsın defalarca tecavüzüne uğradı, sesini ancak sosyal medyadan duyurabildi 3. Sayfa
Genç kız yardım ettiği şahsın defalarca tecavüzüne uğradı, sesini ancak sosyal medyadan duyurabildi
Hakan Çalhanoğlu, Milan'ın Sampdoria'yı 4 golle geçtiği maçta 12 yıllık rekoru kırdı Spor
Hakan Çalhanoğlu, Milan'ın Sampdoria'yı 4 golle geçtiği maçta 12 yıllık rekoru kırdı
700 yıllık kervansarayda 'korsan' restorasyon yaptıran muhtar hakkında suç duyurusu Yaşam
700 yıllık kervansarayda "korsan" restorasyon yaptıran muhtar hakkında suç duyurusu
İstanbul'da E-5'in kenarında ağaca asılı cansız beden bulundu
İstanbul'da E-5'in kenarında ağaca asılı cansız beden bulundu
126 bin liraya aldığı spor aracı 700 bin liraya modifiye etti, şimdi 1,5 milyon liraya satmıyor
126 bin liraya aldığı spor aracı 700 bin liraya modifiye etti, şimdi 1,5 milyon liraya satmıyor
Tıkanan lavaboyu açmak isteyen bir kişi canından oluyordu
Tıkanan lavaboyu açmak isteyen bir kişi canından oluyordu
Van'da bir mahalleyi akrepler istila etti, her taşın altından onlar çıkıyor
Van'da bir mahalleyi akrepler istila etti, her taşın altından onlar çıkıyor
Rize'de koronavirüs vakaları artınca Kurban Bayramı'nda toplu bayramlaşmaya yasak geldi
Rize'de koronavirüs vakaları artınca Kurban Bayramı'nda toplu bayramlaşmaya yasak geldi
Rusya'da boksörlerin kavgasını ayırmaya çalışan kişi aldığı darbeyle öldü
Rusya'da boksörlerin kavgasını ayırmaya çalışan kişi aldığı darbeyle öldü
Boğa saldırdığı sahibini öldürdü, o anlar kameraya yansıdı
Boğa saldırdığı sahibini öldürdü, o anlar kameraya yansıdı
Kendisini peygamber ilan eden şahıs, yargılandığı mahkeme salonunda öldürüldü
Kendisini peygamber ilan eden şahıs, yargılandığı mahkeme salonunda öldürüldü
Kaportacı müşterisinin önce yedek anahtarını, 1 yıl sonra da otomobilini çaldı
Kaportacı müşterisinin önce yedek anahtarını, 1 yıl sonra da otomobilini çaldı
Sercan Yıldırım, Survivor'dan elendikten sonra tatile çıktığı Aycan Yanaç'ın arabada uyuduğu anları paylaştı
Sercan Yıldırım, Survivor'dan elendikten sonra tatile çıktığı Aycan Yanaç'ın arabada uyuduğu anları paylaştı
Ülkeyi karıştıran ses kaydı: Kocam cinsel ilişki karşılığı öğrencilerin notunu artırdı
Ülkeyi karıştıran ses kaydı: Kocam cinsel ilişki karşılığı öğrencilerin notunu artırdı
YKS'den kötü sonuç alan 18 yaşındaki Berfin intihar etti
YKS'den kötü sonuç alan 18 yaşındaki Berfin intihar etti
İYİ Parti'de toplu istifa! Isparta İl Başkanı ve 7 ilçe başkanı görevlerini bıraktı
İYİ Parti'de toplu istifa! Isparta İl Başkanı ve 7 ilçe başkanı görevlerini bıraktı
Rusya'da seyir halindeki otomobil yolda bir anda oluşan çukura düştü
Rusya'da seyir halindeki otomobil yolda bir anda oluşan çukura düştü
Pınar Gültekin'i vahşice katleden Cemal Avcı'nın eşi boşanma davası açtı
Pınar Gültekin'i vahşice katleden Cemal Avcı'nın eşi boşanma davası açtı
Everton'lı Cenk Tosun, Beşiktaş'a geri dönüyor
Everton'lı Cenk Tosun, Beşiktaş'a geri dönüyor
Belediye başkanıyla ilişki yaşadığı iddia edilen kadın: İlçedeki erkekler bana taciz mesajları atıyor
Belediye başkanıyla ilişki yaşadığı iddia edilen kadın: İlçedeki erkekler bana taciz mesajları atıyor
Sınır komşumuz Irak'ta bir günde rekor sayıda koronavirüs vakası tespit edildi
Sınır komşumuz Irak'ta bir günde rekor sayıda koronavirüs vakası tespit edildi
Anneanne olmaya hazırlanan Kibariye'nin kızıyla yaptığı paylaşıma doktordan gelen yorum tepki çekti
Anneanne olmaya hazırlanan Kibariye'nin kızıyla yaptığı paylaşıma doktordan gelen yorum tepki çekti
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan videolu Kurban Bayramı mesajı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan videolu Kurban Bayramı mesajı
Kerem Bürsin, son yolculuğuna uğurlanan babaannesinin cenaze törenine katılmadı
Kerem Bürsin, son yolculuğuna uğurlanan babaannesinin cenaze törenine katılmadı
Gupse Özay ve Barış Arduç, 6 yıllık birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı
Gupse Özay ve Barış Arduç, 6 yıllık birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı
Bill Gates: ABD'de yapılan koronavirüs testlerinin çoğu, israftan başka bir şey değil
Bill Gates: ABD'de yapılan koronavirüs testlerinin çoğu, israftan başka bir şey değil
Terör örgütü YPG/PKK bir genci daha işkenceyle öldürdü
Terör örgütü YPG/PKK bir genci daha işkenceyle öldürdü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Pınar Gültekin Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Beyonce Reha Özcan Demet Akalın Acun Ilıcalı
Spor Gökhan Gönül Mehmet Topal Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Ali Palabıyık
Daha Fazla Bayram Ankara Ağustos Kurban Bayramı
Şu an buradasınız: Kurban kestikten sonra namaz kılmak gerekir mi? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.7.2020 11:56:20. #1.14#
title