Kuran kursu öğrencilerini taşıyan midibüs dere yarağına devrildi: 29 yaralı
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Kuran kursu öğrencilerini taşıyan midibüs dere yarağına devrildi: 29 yaralı

Kuran kursu öğrencilerini taşıyan midibüs dere yarağına devrildi: 29 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri'nin Sarız ilçesinde Kuran kursu öğrencilerini taşıyan midibüs dere yatağına devrildi.

Kayseri'nin Sarız ilçesinde Kuran kursu öğrencilerini taşıyan midibüs dere yatağına devrildi. Kazada ilk bilgilere göre 7'si ağır 29 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Kayseri-Kahramanmaraş karayolu üzerinde İstanbul'a gitmekte olan Kuran kursu öğrencilerini taşıyan 46 S 0773 plakalı midibüs Sarız ilçesi yakınlarında dere yatağına devrildi. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda jandarma, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Kazada ilk bilgilere göre 7'si ağır 29 kişi yaralandı. Olay yerinde ekiplerin kurtarma çalışmaları devam ediyor. - KAYSERİ

Kuran kursu öğrencilerini taşıyan midibüs dere yarağına devrildi: 29 yaralı
Kuran kursu öğrencilerini taşıyan midibüs dere yarağına devrildi: 29 yaralı
Kuran kursu öğrencilerini taşıyan midibüs dere yarağına devrildi: 29 yaralı
Kuran kursu öğrencilerini taşıyan midibüs dere yarağına devrildi: 29 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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