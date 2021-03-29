Kupa Voley'de ikinci finalist Halbank oldu
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Kupa Voley'de ikinci finalist Halbank oldu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Kupa Voley'de ikinci finalist Halbank oldu

SALON: TVF BaşkentHAKEMLER: Burhan İlhan, Bilal ÇağlarARKAS SPOR: Blankenau, Yiğit, Mustafa Koç, Efe, Mirza, Mustafa Cengiz, Bravo (L), (Çağatay, Mert Matic)HALKBANK: Walsh, Berger, Hakkı, Hernandez, Efe, Oğuzhan, Caner (L), Volkan (L) (Ediz Kaan)SETLER: 21-25, 24-26, 13-25SÜRE: 78 dakika...

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SALON: TVF Başkent

HAKEMLER: Burhan İlhan, Bilal Çağlar

ARKAS SPOR: Blankenau, Yiğit, Mustafa Koç, Efe, Mirza, Mustafa Cengiz, Bravo (L), (Çağatay, Mert Matic)HALKBANK: Walsh, Berger, Hakkı, Hernandez, Efe, Oğuzhan, Caner (L), Volkan (L) (Ediz Kaan)SETLER: 21-25, 24-26, 13-25

SÜRE: 78 dakika (25', 31', 22')

Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de finalin adı Spor Toto - Halkbank oldu. İkinci yarı final karşılaşmasında Arkas Spor'u 25-21, 26-24 ve 25-13'lük skorlarla 3-0 mağlup eden Halkbank finale yükseldi.


- İstanbul
Kupa Voley'de ikinci finalist Halbank oldu
Kupa Voley'de ikinci finalist Halbank oldu
Kupa Voley'de ikinci finalist Halbank oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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