Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "Yerli film gösterim desteği adı altında, sinema salonlarına 15 milyonluk destek paketi hazırladık. Başvurular başladı"
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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "Yerli film gösterim desteği adı altında, sinema salonlarına 15 milyonluk destek paketi hazırladık. Başvurular başladı"

26.11.2020 10:01 | Son Güncelleme: 26.11.2020 10:05
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy:

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "Yerli film gösterim desteği adı altında, sinema salonlarına 15 milyonluk destek paketi hazırladık.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "Yerli film gösterim desteği adı altında, sinema salonlarına 15 milyonluk destek paketi hazırladık. Başvurular başladı"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilal Uştuk

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