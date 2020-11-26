Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "Yerli film gösterim desteği adı altında, sinema salonlarına 15 milyonluk destek paketi hazırladık. Başvurular başladı"
26.11.2020 10:01 | Son Güncelleme: 26.11.2020 10:05
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "Yerli film gösterim desteği adı altında, sinema salonlarına 15 milyonluk destek paketi hazırladık.
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "Yerli film gösterim desteği adı altında, sinema salonlarına 15 milyonluk destek paketi hazırladık. Başvurular başladı"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilal Uştuk