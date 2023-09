Usta sanatçı Bedia Akartürk sevenleri ile buluştu

Denizli'de Üreten Kadınlar Festivali sona erdi

DENİZLİ - Denizli'de 4 gün boyunca birbirinden özel etkinliklere ev sahipliği yapan Büyükşehirle Üreten Kadınlar Festivali sona erdi.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin Türk el sanatlarıyla uğraşan kadın girişimci ve kadın sanatkarların desteklenmesi, gelişmelerine yardımcı olunması, unutulmaya yüz tutmuş sanat ve zanaatların yaşatılması ve aile bütçelerine katkı sağlamaları amacıyla gerçekleştirdiği Büyükşehirle Üreten Kadınlar Festivali sona erdi. Dört gün boyunca birbirinden özel etkinliklere ev sahipliği yapan festivalin kapanış programı usta sanatçı Bedia Akartürk'ün konseri ile son buldu. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Mehmet Gazi Salonu'nda gerçekleşen konsere Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, eşi Berrin Zolan, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Hüdaverdi Otaklı, Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Bilsen Özen, davetliler, kadın girişimciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Konser öncesi sahneye davet edilen Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, festival süresince üreten kadınlara destek olmak pek çok etkinlik gerçekleştirdiklerini ve imkan sağladıklarını söyledi.

Sizlerle birlikte nice güzel hizmetlere devam

Üreten kadınların her zaman yanında olduklarını ifade eden Başkan Osman Zolan "Büyükşehir Belediyesi olarak her alanda kadınlara destek olmak için projeler yapıyor, destek oluyoruz. Siz değerli hanımefendiler daha fazlasını ve daha güzeline layıksınız. İnşallah sizlerle birlikte el ele, kol kola nice güzel hizmetler yapmayı Allah'ım bize nasip etsin. Bu ilginiz ve katılımınızdan dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" diye konuştu. Gönüllere taht kuran devlet sanatçısı Bedia Akartürk'ü ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduklarını ifade eden Başkan Zolan konuşmasına söyle devam etti; "O güzel sesi sizlerle buluşmak istedik. Sizler de bu salonları doldurdunuz. Her günümüz böyle güzellik ve neşeyle devam etsin." Konuşmanın ardından sahneye çıkan Bedia Akartürk'e Başkan Zolan günün anısına üzerinde Denizli Horozu bulunan bir kaide hediye etti.

Hafta sonu Denizli festivale akın etti

Büyükşehirle Üreten Kadınlar Festivali'nde hafta sonu birbirinden özel etkinliklere ev sahipliği yaparken, sevilen yazar, oyuncu anne olarak tanınan Şermin Yazar söyleşisi ile Denizlili sevenleri ile buluştu. Çocukların ve annelerin akın etiği söyleşiye de katılan Başkan Osman Zolan, eşi Berrin Zolan burada yoğun ilgiyle karşılaştı. 4 gün boyunca süren Büyükşehirle Üreten Kadınlar Festivali'nde konserler, söyleşiler, Workshop (Çalışma Atölyesi) eğitimleri, ücretsiz sağlık taramalarının yanı sıra çocuklar için de kukla, palyaço gösterileri, yüz boyama ve sihirbaz gösterileri yer aldı. TRT Sanatçısı Yeşim Dağlı ve Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı sanatçısı Işıl Koç da festivale katılanlara müzik ziyafeti yaşattı.

Çalışma atölyeleri büyük ilgi gördü

Festival çerçevesinde öte yandan alanın uzman isimlerin verdiği çalışma atölyeleri de büyük ilgi gördü. Pastada mesaj yazma tekniğinden beton ürün yapımına, çarpana dokumadan taş baskıya, doğru nefes alma tekniklerinden evde sağlıklı cilt bakımına uzanan pek çok konuda ücretsiz Workshop (Çalışma Atölyesi) eğitimlerine katılımcılar yoğun ilgi gösterdi. Eğitmen Salise Aydın'ın Maket Pasta Yapımı adlı eğitimi festivalde en yoğun ilgi gören eğitimler arasında yer aldı. Festivalin sonun Başkan Zolan, eşi Berrin Zolan ile tek tek stantları ziyaret ederek, festivale katılan kadın girişimci ve katılımcılara katılım belgesini takdim etti, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.