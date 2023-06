Tarihçi Zafer Toprak hayatını kaybetti

Türk Marksist tarihçi, yazar ve akademisyen Prof. Dr. Zafer Toprak, 77 yaşında hayatını kaybetti.

Toprak'ın ölüm haberini Tarih Vakfı Başkanı Mehmet Ö. Alkan duyurdu. Alkan, paylaşımında ""Sizlere üzücü bir haber vermek zorundayım. Zafer Toprak hocamızı kaybettik. Çok üzgünüm. Çok değerli bir hoca, dost ve yoldaştı. İnandığı gibi bir öbür dünyası olsun" dedi.

Tarih Vakfı ise, Twitter hesabından şu mesajı yayınladı:

"Prof. Dr. Zafer Toprak'ı (1946-2023) Kaybetmiş Olmanın Derin Üzüntüsü içindeyiz. Vakfımızın kurucularından, akademisyen, araştırmacı, yazar, Osmanlı ve erken Cumhuriyet dönemine ilişkin sosyo-ekonomik çalışmaları ile yeni ufuklar açmış, öncü çalışmaları ile sayısız öğrenci yetiştirmiş çok değerli bir hocamızdı. Ailesine, öğrencilerine ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz.

St. Joseph Fransız Lisesi'nin ardından 1969 yılında Ankara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nü bitiren Zafer Toprak 1971'de Londra Üniversitesi'nde 'Alan Araştırmaları' konusunda yüksek lisansını, 1981 yılında yine Londra Üniversitesi'nde ekonomi doktorasını tamamladı. Boğaziçi Üniversitesi'nde Ekonomi ve Toplum Tarihi profesörü olarak görev yaptı. Boğaziçi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü'nün kurucu başkanıdır.

Başlıca Eserleri: Darwin'den Dersime Cumhuriyet ve Antropoloji, İstanbul : Dogan Yayinlari, 2012. Ulusaldan Küresele Milli Reasürans T.A.Ş. ve Türkiye'de Reasüransın Evrimi, Milli Reasürans Yayını, 250s. , İstanbul, 2009. Bir Muhalif Kimlik Tevfik Fikret, İstanbul ; Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2007. Cumhuriyet'in İlk Bankası'nın Müzesi, İstanbul ; Türkiye İş Bankası Yayını, 2007 (Müze kataloğu) Prof. Dr. Zafer Toprak (eds.), Uluslararası Atatürk ve Çağdaş Toplum Sempozyumu, İstanbul, İş Bankası Kültür Yayınları, 2003. Zafer Toprak, İttihat - Terakki ve Cihan Harbi - Savaş Ekonomisi ve Türkiye'de Devletçilik, İstanbul, Homer Kitabevi, 2003 Zafer Toprak (Enis Batur ile), Demir Yol - Tren Çağı, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2003. Zafer Toprak, Bir Geleceğin Geçmişi - 1948'den 1998'e Akbank Tarihi, İstanbul; Akbank, 1998. Zafer Toprak, Bir Yurttaş Yaratmak - Muasır bir medeniyet için seferberlik bilgileri, İstanbul; Yapı Kredi Kültür Sanat, 1998. Zafer Toprak - Bülent Tanör - Halil Berktay, "İnkılap Tarihi" Dersleri Nasıl Okutulmalı, İstanbul; Sarmal Yayınevi, 1997. Zafer Toprak, From Imperial Debt to Global Offerings: The Rise of the İstanbul Stock Exchange, IMKB, IBS Research and Consultancy, Istanbul, 1995. İki baskı. Zafer Toprak, de la Dette imperiale a l'offre globale / La Montee en puissance de la Bourse d'Istanbul, IMKB; IBS Research and Consultancy, Istanbul, 1995. Zafer Toprak, Osuman teikokusai kara kokusaishihonhijo e - Isatanburu shoken tarihikijo no hatten, IMKB; IBS Research and Consultancy, 1995. (Japonca) Zafer Toprak, Türkiye'de Ekonomi ve Toplum (1908-1950) Milli Burjuvazi, Milli İktisat - Milli Burjuvazi, İstanbul; Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 1995. Zafer Toprak, Türkiye'de Ekonomi ve Toplum (1908-1950) İttihat-Terakki ve Devletçilik, İstanbul; Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 1995. Zafer Toprak, Sümerbank Holding A.S., İstanbul; Creative Yayıncılık, 1991 (İngilizce) 179 s. Zafer Toprak, Sümerbank Holding A.S., Istanbul; Creative Yayıncılık, 1990. (Türkçe) 188 s. Zafer Toprak, 1908 Seçimleri ve 'Meb'usan Hatıraları', İstanbul; Tarih ve Toplum Kitaplığı, 1988. Zafer Toprak ve Sevket Pamuk (eds.), Türkiye'de Tarımsal Yapılar (1923-2000), Ankara; Yurt Yayınları, 1988. Zafer Toprak, Sanayilesmede Tarihsel Perspektif: Ulusal Cam Sanayi ve Teknoloji Transferi, 1985. Zafer Toprak, Türkiye'de Milli Iktisat (1908-1918), Arkara; Yurt Yayinlari, 1982.

Hocamızı saygı, sevgi ve minnetle uğurluyoruz"