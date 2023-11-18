Tahran'da Nar Festivali Büyük İlgi Gördü

İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen Nar Festivali'ne halk tarafından büyük ilgi gösterildi. Festivalde narlar sergilendi ve nar ürünleri satışa sunuldu. Festivalde ayrıca kuklalar ve yöresel danslar da yer aldı.

- Tahran'da Nar Festivali'ne yoğun ilgi

TAHRAN - İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen Nar Festivali'ne halk tarafından büyük ilgi gösterildi.

İran'ın başkenti Tahran'daki AB ve Ateş Parkı'nda düzenlenen Nar Festivali renkli görüntüler oluşturdu. Halkın yoğun ilgi gösterdiği festivalde, narlarıyla ünlü Şiraz ve Save şehirleri başta olmak ülkenin farklı bölgelerinde yetişen narlar sergilendi. Festivalde kurulan stantlarda narların yanı sıra el yapımı nar suyu, nar salçası, nar pestili, nar çorbası, nar ekşisi, narlı dondurma, nar reçeli ve marmelatı satışa sunuldu. Festivalde narları tanıtan kuklalar ve yöresel danslar ziyaretçilerin keyifli dakikalar geçirmesini sağladı.

Festivalde nar satışı yapan Ali Rıza Cemşidipur, "Bizim Save şehrinde nar bahçelerimiz var ve buradaki tüm narlar kendi bahçelerimizden. Save şehrinin narları diğer şehirlerden farklı çünkü bizim narlarımızın taneleri daha yağlı, kabukları daha ince ve daha sulu. Bu yüzden daha çok tercih ediliyor. Aynı zamanda narın en önemli faydası kanı ve karaciğeri temizliyor" dedi.

Nar çorbası satışı yapan Poya Kazemiyan, festivale katılarak İran'ın geleneksel tatlarını halka göstermek istedikleri söyleyerek, "Festivalde stant açtık ve nar çorbası ve yoğurt çorbası yapıyoruz. Nar çorbası Şiraz şehrine özgü bir çorba ve içerisinde bulgur, buğday, pirinç, nohut, nar suyu ve nar salçası bulunuyor ve tadı oldukça lezzetli" şeklinde konuştu.

Festivalde nardan yapılmış yiyeceklerin satışını yapan Fatemeh İbrahimizeki, "Save şehrinden geliyoruz. Nar sularımız, nar saçlarımız ve nar ekşilerimiz Save narlarından yapılıyor. Salçalar nar taneleri ve nar sularından yapılıyor. Nar salçası tavuk, balık, salata ve mısır gibi yiyeceklerde kullanılıyor" dedi.

Festivale katılan Seher Gasedek, "Nar meyvesi bizim kültürümüzde oldukça büyük bir öneme sahip ve narları sofralarımız ve kozmetik gibi birçok farklı alanda kullanıyoruz. Nar Festivali ise her sene düzenleniyor ve her sene festivale katılıyoruz" ifadelerini kullandı.

Tahran'da 9 Kasım'da başlayan Nar Festivali, 22 Kasım'a kadar devam edecek.