Fener Rum Patriği Bartholomeos: "Bu Tarihi Manastırda Ayin Yönetmekten Büyük Onur Duyuyorum"

ESRA NUR PERVAN

Trabzon'un Maçka ilçesindeki Sümela Manastırı'nda, Fener Rum Patriği Bartholomeos'un katılımıyla ayin düzenlendi. Hristiyan inancına göre Meryem Ana'nın göğe yükseliş gününde yapılan ayine çok sayıda din insanı ve Ortodoks vatandaş katıldı. Bartholomeos, ayin sonrası, "Son 10 yıldır, bu tarihi manastırda ayin yönetmekten büyük onur duymanın yanı sıra, manevi hazzını da yaşıyoruz" dedi.

Sümela Manastırı'nda bu yıl 10'uncusu düzenlenen ayine katılacak olan vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde Sümela Manastırı'ndaki yerlerini aldılar. Ayine katılanlar arasında Trabzon spor Kulübü oyuncularından Dimitrios Kourbelis ve Anastasios Bakasetas'ta yer aldı. Manastırın çevresinde üst düzey güvenlik önlemleri alınırken manastırda çok sayıda sağlık personeli, polis ve jandarma ekipleri hazır bulundu. Ayini, Fener Rum Patriği Bartholomeos yönetti.

"BU SEVGİ VE İLGİ BİZLERİ ÇOK MUTLU EDİYOR"

Ayini Trabzon'da ve Sümela Manastırı'nda gerçekleştirdikleri için duyduğu mutluluğu belirten Bartholomeos, şunları söyledi:

"Bu sene, 10. kez tarihi Sümela Manastırı'nda, Kuran-ı Kerim'de adına sure olan ortak değerimiz Meryem Anamızı anıyoruz. 88 yıl sonra ilk ayinimizi 2010 yılında yapmıştık. O seneki konuşmamızda, Sümela Manastırı'nı gönülden seven ve destek veren Osmanlı padişahlarından bahsetmiş ve onların ruhuna dua etmiştik. Bugün, bir kez daha onlar için de dua ettik. Son 10 yıldır, bu tarihi manastırda ayin yönetmekten büyük onur duymanın yanı sıra, manevi hazzını da yaşıyoruz. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, burada olmamıza yardımcı olan İçişleri Bakanımız ve Sayın Kültür ve Turizm Bakanımız, Sayın Vali Beye ve yerel yöneticilere şükranlarımızı ifade ederiz. Ziyaretimizde gerekli tedbirleri alan emniyet teşkilatı mensuplarına teşekkür ederiz. Bugün onlar için de dua ettik. Bugünkü dualarımızda, merhum Drama Metropoliti Pavlos da vardı Kendisinin, memleketi Trabzon'a olan sevgisi o kadar büyüktü ki, bu sevgiyi ve ilgiyi bize ve patrikhanemize de aşıladı. Merhum Metropolit Pavlos'un temelini attığı bu sevgiyi ise, siz kıymetli Trabzonluların bizlere olan alakası daha da büyüttü. Trabzon'a her gelişimizde sizlerin sevgisine mazhar oluyoruz. Bu sevgi ve ilgi bizleri çok mutlu ediyor. Bizim için kutsal olan bugün de yaptığımız ayinde sevgili Trabzon halkı için de dua ettik ve elbette, spor tarihinde başarılar yazmaya devam eden Trabzonspor'un galibiyetlerini de takdirle takip ediyoruz ve başarılarının devamını diliyoruz.

"BUGÜN TÜM ORTODOKS MÜMİNLERİN KALPLERİ BURADA, BİZİMLEDİR"

Bugünkü ayinimizde bir kez daha dünya barışı için Yüce Allah'a yakarırken, bu güzel Karadeniz'in etrafında toplanan tüm ülkelerin selametini diledik, Kuzeydeki komşularımız Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın sulh yoluna varması için dua ettik. Artık annelerin, eşlerin gözlerindeki yaşlar dinsin, çocuklar perişan olmasın. Gencecik insanlar hayatlarını kaybetmesin, Barış ortamının yeniden sağlanması en büyük ve öncelikli dileğimizdir. Şehitlerimiz de bugün dualarımızdaydı. Hiç kuşkusuz, bugün tüm Ortodoks müminlerin kalpleri burada, bizimledir. Hiç kuşkusuz ki, bugün burada bulunan Müslüman kardeşlerimiz de dualarımıza katılacaktır, katılmışlardır. Bu düşüncelerle, tüm misafirlerimizi hayır dualarımızla selamlıyor, sıhhat ve afiyetler diliyoruz. Yüce Allah'ın selameti ve bereketi hepinizin üzerine olsun. "