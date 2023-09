Şevket Dağ'ın eserlerini bir araya getiren sergi açıldı

Resim sanatının usta isimlerinden Şevket Dağ'ın eserlerini ilk defa bir araya getiren 'Zaman ve Mekanın Büyüsünde Bir Ressam: Şevket Dağ' sergisi, Bozlu Art Project ev sahipliğinde Mongeri Binası'nda düzenlenen törenle açıldı. Humanis organizasyonu ile gerçekleşen sergi 25 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.

Osmanlı ve Erken Cumhuriyet dönemi sanat tarihinin önde gelen isimlerinden olan Şevket Dağ'ın (1875-1944) eserleri, 'Zaman ve Mekanın Büyüsünde Bir Ressam: Şevket Dağ' isimli sergide ilk kez toplu olarak sergileniyor. Humanis organizasyonu ile Bozlu Art Project ev sahipliğinde gerçekleşen bu kapsamlı sergide Şevket Dağ'ın 65 eseri, kendisine ait çeşitli objeler, arşiv belgeleri ve fotoğraflar yer alıyor.

Resimlerindeki detaylı ve eşsiz iç mekan tasvirleriyle sanat tarihinde önemli bir yere sahip olan Şevket Dağ'ın eserleri, sanatçının yaşamının ardından farklı karma sergilerde yer alsa da, bugüne kadar sanatçının çok sayıda eserinin bir arada görülebileceği kapsamlı bir sergi düzenlenmedi. İstanbul'un tarihi mekanlarına odaklanan çok sayıda esere imza atan Şevket Dağ, bu sergi vesilesiyle, çok değer verdiği ve sevdiği İstanbul ile yeniden kucaklaşmış oldu.

Ünlü sanatçı Volkan Severcan'ın moderatörlüğünü yaptığı serginin açılış gecesine Humanis CEO'su Yunus Sancak, gazeteci Doğan Hızlan, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Bozlu Holding Yönetim kurulu Başkanı Dr. Şükrü Bozluolçay ve sağlık sektöründen çok sayıda sanatsever katıldı. Gecede konuşan Doğan Hızlan, Şevket Dağ'ın sanat tarihindeki yerini ve serginin önemini davetlilerle paylaştı.

SANCAK: ATTIĞIMIZ HER ADIM, YAŞAMIN HER ALANINA DEĞER KATACAK?

Humanis CEO'su Yunus Sancak, sanatın ortak coşkusunu paylaşmaktan mutluluk duyduğunu belirterek şunları söyledi:

'Humanis olarak, sanatın iyileştirici etkisini insan odaklı sağlık felsefemiz ile harmanlayıp, köklerimizi dünyanın her yerine ulaştırmayı hedefliyoruz. Bu hedefimiz doğrultusunda ise Türkiye'de bir ilki gerçekleştiriyoruz. Eşsiz iç mekan resimleriyle öne çıkan ünlü ressam Şevket Dağ'ın 65 eserinin ilk kez bir araya getirildiği, 'Zaman ve Mekanın Büyüsünde Bir Ressam: Şevket Dağ' sergisini sizlere sunuyoruz. Attığımız her adımın, yaşamın her alanına değer katacağını gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Çünkü insanın olduğu her yerde sağlık, iyi yaşam ve getirilerinden biri olarak sanat da her zaman var olacaktır.?

ÖZDEMİR: KAPSAMLI BİR ŞEVKET DAĞ ALBÜMÜ YAPTIK

Proje Direktörü Fahri Özdemir de ?Sergi 3 yıllık çalışmanın bir ürünüdür. 65 eserin içerisinde Şevket Dağ'ın özel eserleri de bulunuyor. Şevket Dağ'ın ne yaşarken ne de öldükten sonra hiç kişisel sergisi düzenlenmemişti. Eserlerin ilk defa bir araya getirilmesi çok önemliydi. Bir de kendisiyle ilgili bugüne kadar hiçbir doküman yoktu, biz kapsamlı bir Şevket Dağ albümü yaptık? dedi.

ERTEN: IŞIK OLMAZSA RENK OLMAZ ŞEVKET DAĞ BUNU ÇOK İYİ BİLİYORDU

Serginin Küratörü Oğuz Erten ise, 'Şevket Dağ sergisi açıyor olmaktan gurur duyuyoruz. Çünkü Türk resim sanatında kendisinin ayrı bir önemi var. Hem ilk ressamlardan biridir hem de hoca olduğu için birçok çağdaş sanatçıyı yetiştirmiştir. Şevket Dağ için 'ışığın ressamıdır' diyebiliriz. Onun iç mekan resimlerinde ışığın vuruş şekli, yönü her zaman rengi belirleyici nokta olmuştur. Işık olmazsa renk olmaz, Şevket Dağ bunu çok iyi biliyordu? diye konuştu.

SERGİYİ ŞİMDİYE KADAR 150 BİNDEN FAZLA KİŞİ GEZDİ

Şevket Dağ'ın eserlerinin önemli bir kısmını ilk kez bir araya getiren sergi ilk olarak İzmir Folkart Galeri'de sanatseverlerle buluştu. Daha sonra Humanis organizasyonu ile ikinci durağı Ankara CerModern'de de büyük ilgi gören sergiyi şimdiye kadar 150 binden fazla kişi ziyaret etti.

Sergi, 25 Kasım tarihine kadar Bozlu Art Project Mongeri Binası'nda ziyaretçilere açık olacak.