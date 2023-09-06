Selimiye Camisi Restorasyonu 2025'ten Önce Tamamlanacak

Selimiye Camisi restorasyonunun 2025'ten önce bitirilmesi hedefleniyor

Mimar Sinan'ın şaheseri Selimiye Camii ihtişamına kavuşuyor

EDİRNE - Edirne Valisi Yunus Sezer, Selimiye Camisi'nde devam eden restorasyon çalışmalarının 2025'ten önce bitmesini hedeflediklerini belirtti.

Edirne'de 2021 yılının Kasım ayında restorasyon çalışmalarına başlanan Mimar Sinan'ın şaheserim dediği Selimiye Camisi'nin 2025'ten önce bitirilmesi hedefleniyor.

Edirne görev yapan gazetecilerle Meriç Nehri kenarında bulunan Polis Çay Bahçesi'nde bir araya gelen Vali Sezer, Selimiye'deki iç ve dış çalışmaların hızlı bir şekilde ilerlediğini ve 2025 yılından önce tamamlanmasını hedeflediklerini ifade etti.

Vali Sezer, Selimiye Camii'nin iç ve dış çalışmalarında önemli yol kat edildiğini vurguladı.

Ayrıca, Edirne'ye gezmeye gelen vatandaşlarda büyük usta Mimar Sinan'ın şaheseri Selimiye'ye hayran kaldıklarını belirtti.

"İnşallah tamamlanacak ve tekrar eski ihtişamlı haline dönecek"

Selimiye'nin yani büyük projeler dediğimiz bu manada Selimiye Camii'nin restorasyon çalışmaları önemli mealimler kat edilmiş durumda. Hemen hemen üç tane minaresiyle ilgili çalışmalar tamamlanmış. Bir minaresiyle ilgili onda da çok az bir çalışma yapılacağı için son sona bırakılmış. Yine içeride de bu kalem işleri dahil olmak üzere diğer bütün çalışmalar hızlı bir şekilde yürüyor. Zannediyorum ki Selimiye önümüzdeki yıl büyük bir oranda tamamlanacak. 2025 hedefi koymuşlar ama oradaki işin yüklenicisi çok hızlı çalışıyor. Daha önce de önemli restorasyon projelerine imza atmış bir yüklenicimiz. Dolayısıyla burada da çok hızlı bir şekilde çalışıldığını, hem bilim kuruluyla beraber ortak istişare halinde çalışıldığını takip ediyoruz. İnşallah tamamlanacak ve tekrar eski ihtişamlı haline dönecek" dedi.

"Yüzyıllar önce yapılan bir camii ve benzeri Dünyada yok"

İstanbul'dan Edirne'ye gezi yapmak içi gelen Selma Aslan, Mimar Sinan'ın dehası olan Selimiye Camisini ziyaret ettiğini ifade ederek, "Selimiye Camisini görmek için geldik. Edirne'yi tanımak için geldik ve gördüğümüz için de mutluyuz. Selimiye'yi ve Kocasinan'ı gördük. Edirne mimarisiyle tarih kokan bir yer. Selimiye'de tarih kokuyor. Selimiye'ye girdik, gezdik ve çok mutlu olduk. Yüzyıllar önce yapılan bir camii ve benzeri Dünyada yok. Benim oğlum da inşaat mühendisi ve Mimar Sinan'ın hayranı" şeklinde konuştu.

"Selimiye, tek kelimeyle harika görünüyor"

İstanbul Kadıköy'den Edirne'ye gelen vatandaşlardan Sakine Ünal da, Selimiye'nin muhteşem güzelliğini gördüğünü ve tarihi kokladıklarını vurgulayarak, "Edirne'yi gezeceğiz, göreceğiz ve gideceğiz. Restorasyon çalışmalarından dolayı fazla gezemedik. Selimiye, tek kelimeyle harika görünüyor. Büyük usta Mimar Sinan'a bize böyle bir şaheser bıraktığı için teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.