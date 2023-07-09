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Sağanak horona engel olamadı

Sağanak horona engel olamadı

Kültür Sanat Haberleri

Sakarya'nın Hendek ilçesinde düzenlenen 2'nci Karadeniz Kültür ve Sanat Festivali'nde sağanak yağışa rağmen vatandaşlar horon oynadı.

Sağanak horona engel olamadı

SAKARYA - Sakarya'nın Hendek ilçesinde düzenlenen 2'nci Karadeniz Kültür ve Sanat Festivaline katılan vatandaşlar sağanak yağışa aldırış etmeden horon oynadı.

Hendek Karadeniz Havalisi Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen 2'nci Karadeniz Kültür ve Sanat Festivali'nde yağmura yakalanan vatandaşlar, yağışa aldırış etmeden eğlenmeye devam etti. Vatandaşların engel tanımadığı horon sevgisinde onlar kişi el ele tutuşarak müzik eşliğinde oyun oynadı. 7'den 70'e herkesin el ele tutuşup yağmur altında horon oynadığı anlar renkli görüntülere sahne oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kadir Kazın - Kültür Sanat

Karadeniz Sakarya Hendek Kültür Sanat Haberler

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