Özcan Deniz, Uluslararası Bursa Festivali'nde Sahne Aldı
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Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından düzenlenen Uluslararası Bursa Festivali'nde Özcan Deniz konser verdi. Reşat Oyal Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen konserde müzikseverlerden oluşan uzun bir kuyruk oluştu. Özcan Deniz, Bursalı müzikseverlerin eşliğinde şarkılarını seslendirdi ve gece boyunca büyük alkış aldı.
Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından bu yıl 61'incisi düzenlenen "Uluslararası Bursa Festivali"nde Özcan Deniz sahne aldı.
Reşat Oyal Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen konser öncesinde müzikseverler uzun kuyruklar oluşturdu.
Şarkıcı Özcan Deniz, şarkılarını Bursalı müzikseverler eşliğinde seslendirdi.
Gecenin sonunda Deniz ve orkestrası, müzikseverler tarafından uzun süre alkışlandı.