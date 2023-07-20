Özcan Deniz, Uluslararası Bursa Festivali'nde Sahne Aldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından düzenlenen Uluslararası Bursa Festivali'nde Özcan Deniz konser verdi. Reşat Oyal Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen konserde müzikseverlerden oluşan uzun bir kuyruk oluştu. Özcan Deniz, Bursalı müzikseverlerin eşliğinde şarkılarını seslendirdi ve gece boyunca büyük alkış aldı.