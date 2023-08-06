Kütahya Belediyesi tarafından organize edilen Uluslararası Şair Şeyhi Şiir ve Sanat Festivali, sanatseverleri bir araya getirdi. Kütahya Belediyesi bahçesini dolduran vatandaşlar, sahne alan sanatçıların performanslarıyla adeta sanata doydu. Etkinliğe birçok ülkeden ve Türkiye'nin çeşitli illerinden şair, ozan, dansçı ve sanatçı katıldı. Sahne alan sanatçılara tek tek teşekkür ederek hediyelerini takdim eden Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, 'Biz, kültür ve sanatta marka olmuş, dünya markası iki üstadın şehriyiz. Bu iki üstadımızdan birisi Hisarlı Ahmet, diğeri de Ahmet Yakupoğlu. Geçen yılki sezonumuzun adını Ahmet Yakupoğlu Kültür ve Sanat Sezonu demiştik. Bu sene Hisarlı Ahmet Kültür ve Sanat Sezonunda böyle bir uluslararası etkinlikte bizi gerçekten onurlandıran bu güzel sanatçılarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu şehir onları unutmayacak. İnanıyorum ki bundan sonraki festivallerde mutlaka bu sanatçılarımızı şehrimize yine davet edeceğiz. Emeğinize, ağzınıza, yüreğinize sağlık. Bu akşam da bizi sanata doyurdunuz' ifadelerini kullandı.

Kütahya'da Uluslararası Şair Şeyhi Şiir ve Sanat Festivali

KÜTAHYA - Kütahya Belediyesi tarafından organize edilen Uluslararası Şair Şeyhi Şiir ve Sanat Festivali, sanatseverleri bir araya getirdi. Kütahya Belediyesi bahçesini dolduran vatandaşlar, sahne alan sanatçıların performanslarıyla adeta sanata doydu. Etkinliğe birçok ülkeden ve Türkiye'nin çeşitli illerinden şair, ozan, dansçı ve sanatçı katıldı.

Sahne alan sanatçılara tek tek teşekkür ederek hediyelerini takdim eden Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, "Biz, kültür ve sanatta marka olmuş, dünya markası iki üstadın şehriyiz. Bu iki üstadımızdan birisi Hisarlı Ahmet, diğeri de Ahmet Yakupoğlu. Geçen yılki sezonumuzun adını Ahmet Yakupoğlu Kültür ve Sanat Sezonu demiştik. Bu sene Hisarlı Ahmet Kültür ve Sanat Sezonunda böyle bir uluslararası etkinlikte bizi gerçekten onurlandıran bu güzel sanatçılarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu şehir onları unutmayacak. İnanıyorum ki bundan sonraki festivallerde mutlaka bu sanatçılarımızı şehrimize yine davet edeceğiz. Emeğinize, ağzınıza, yüreğinize sağlık. Bu akşam da bizi sanata doyurdunuz" ifadelerini kullandı.