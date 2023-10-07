Ketebe Çocuk Tiyatrosu, Renkli Çoraplı Kuzgun oyunuyla prömiyer yaptı

Ketebe Çocuk Tiyatrosu, Didem Demirel'in yazdığı Renkli Çoraplı Kuzgun kitabını sahneye taşıdı. Prömiyere sanat ve edebiyat dünyasından birçok isim katıldı. Oyun, paylaşmanın önemini vurguluyor.

Ketebe Çocuk Tiyatrosu, ilk oyunu "Renkli Çoraplı Kuzgun" ile yolculuğuna başladı.

Altunizade Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki prömiyere, sanat ve edebiyat dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Ketebe Çocuk yazarlarından Didem Demirel'in kaleme aldığı, Büşra Kayıkçı'nın resimlediği "Renkli Çoraplı Kuzgun" isimli kitap, 5 baskı yapmasının ardından Ezgi Ergün yönetmenliğinde sahneye taşındı.

Yazar Didem Demirel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oyunda da kitaptaki gibi paylaşmanın öneminin vurgulandığını söyledi.

Demirel, oyun ilk kez gösterileceği için heyecanlı olduğunu belirterek, "Ketebe Çocuk Tiyatrosu devam edecek. Bu ilk oyunuydu. Diğer kitaplarımızla da oyunlara devam etmeyi düşünüyoruz. Daha çok okullarda oyunları çocuklarımıza ulaştırmak istiyoruz." dedi.

Oyuna gösterilen ilgiden memnun olduğunu ifade eden Demirel, Ketebe Çocuk Yayınlarının hepsinin tiyatro olarak çocuklara ulaşmasını arzu ettiğini de sözlerine ekledi.

"Renkli Çoraplı Kuzgun", Tiyatro Park ekibi tarafından sahneye uyarlandı.

Tiyatro Park Genel Sanat Yönetmeni Barbaros Ergün, projenin herkes için öğretici olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Çocukların kitapta tanıdığı karakterleri ve hayal dünyalarında canlandırdıkları dünyayı sahnede görmeleri onlar için unutulmaz bir deneyim. Renkli Çoraplı Kuzgun kitabını ilk okuduğumuzda biz de aynı heyecanla, hayal gücümüzle bir dünya kurduk. Ne mutlu ki bu projeyle bizim de hayal ettiğimiz dünya şimdi çocuklarımıza unutulmaz bir deneyim sunuyor. Dilerim, edebiyatın ve sanatın gücünü buluşturan projeler her geçen gün artar."???????