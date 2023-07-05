Kağıt Kitabı: Kağıdın Geçmişten Bugüne Serüveni

Varaka Kağıt Sanayi A.Ş. sponsorluğunda yayına hazırlanan ve Ketebe Yayınları'ndan çıkan Kağıt Kitabı, 4 Temmuz'da raflarda yerini almaya başladı. Bu defa fonda değil başrolde yer alan kağıdın tarihi ve dönüşümü bu kitapta ele alınırken bir taraftan da dünyanın çeşitli bölgelerinden getirtilen 5 farklı el yapımı kağıt, fiziksel olarak okuyucuyla buluşturuluyor. Türkçe, İngilizce ve Arapça olarak 3 ayrı dil ile çıkan kitapta; 'geleneksel yöntemlerle Mısır'da üretilmiş papirüs, 'Nepal'de geleneksel yöntemlerle el yapımı olarak defne ağacından üretilmiş doğal boya ile renklendirilmiş aharlı kağıt örneği', 'Kore'de üretilen, çay ile renklendirilmiş, nohüdi renkli aharlı kağıt, 'paçavra hammaddesinden İstanbul'da üretilmiş kağıt örneği' yer alıyor.

"KAĞIT GÜNÜMÜZ UYGARLIĞININ EN TEMEL MADDESİDİR"

Kağıdın hikayesini kitapta ele alan yazar ve şair Ahmet Kot, "Kağıt aslında günümüz uygarlığının en temel maddesidir. Bence tekerlekten daha önemlidir. Çünkü yüzyıllar içerisinde küreselleşmenin tetikleyicisi hatta ana unsuru olmuştur. Hem de bilginin kaydedilmesi bakımından en önemli malzemedir. Günümüz uygarlığı, kağıdın icat edilmesinden önceki hiçbir bilgiyi saklayamamıştır. Dolayısıyla önemi açıktır. Kağıt konusu günümüzde yeterince verilmeyen bir konudur. Tarihi bile dünyada ancak 18'inci yüzyıldan sonra araştırmaya başlanmıştır. Buradan hareketle Ketebe çok güzel bir esere imza attı. Kağıdın tarihi, tekniği, gelişmesi, bu çerçevede bu işin önemini ön plana çıkarmak üzere çok güzel bir kitap yaptı" açıklamasını yaptı.

"PAPİRÜSÜ CANLI OLARAK KARŞIMIZA GETİRİYOR"

Kot kitapla ilgili sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kitabın özel yanı, kağıdın tarihini anlatmasının yanı sıra her kağıdın örneklerini de içinde orijinal olarak vermesi vermesidir. Yani sadece bir fotoğraf şeklinde değil parmağınızla dokunduğunuzda kendisini hissedeceğiniz bir sayfa düzeni içerisinde kağıt örnekleri var. Bence en güzel tarafı bu. Canlı olarak papirüsü karşımıza getiriyor. Bu çok önemlidir. Geçmişten günümüze zaten bütün kağıtlar el yapımı. Ama teknolojinin gelişmesiyle 18'inci yüzyılla kağıt aynı zamanda makinayla üretilir hale geldi. ve ondan sonra tabii çok çok geniş olarak yaygınlaştı. Ama el yapımı kağıt günümüzde sadece bir sanat olarak var. Daha çok prestij işler için özel olarak kullanılan bir madde."

"KİTAP 8 AYDA TAMAMLANDI"

Kitabın tasarım aşamasında yer alan Mustafa Yaman ise "Kağıt kitabı aslında prodüksiyon kitap dediğimiz, sadece editör, baskı süreçleri ve tasarım süreçlerinden oluşmayan daha geniş kapsamlı bir kitap çalışması oldu. Biz bu kitabı sergi kitap olarak sınıflandırıyoruz. Okuyucuya deneyim yaşatıyor. Nasıl deneyimler yaşayabiliyor? Birincisi tasarımı çok özel, içerisinde kullanılan kağıtlar çok özel. Bu kitabı okurken birtakım sürprizler sizi bekliyor. Bunlar da özel 5 farklı özel kağıt. Bunları okuyucu hem görebilir hem hissedebilir. Hem de bununla ilgili bir deneyim yaşayabilir. Bu şekilde kurguladık. Hazırlanma aşamamız ise uzun sürdü. Yaklaşık 8 ay kitabın üstünde çalıştık" dedi.

"UMARIZ BİZİM DE DÜNYACA ÜNLÜ KAĞIT MARKALARIMIZ ÇIKAR"

Yaman sözlerini şu şekilde sonlandırdı:

"Kitap şöyle bir farkındalık uyandıracak okuyucuda; aslında kağıt dediğimiz şey bir iletişim materyaliydi. Yani şu an kullandığımız mikrofondan ya da cep telefonu ekranından hiçbir fark yok. Sonrasında bunlar da insanlara bilgiyi ulaştırmak için yayılıyorlar. Dolayısıyla okuyucu biraz kağıdın niteliğini de göz önünde bulunduracak. Yani aslında daha kalıcı bir şekilde kağıtla ilgili bilgi sahibi olacak. Ayrıca en büyük ümidimiz, bizim jenerasyonumuz ya da daha sonraki jenerasyonlar bu tarz kitaplarla karşılaşır. Bizim de dünyaca ünlü kağıt markalarımız çıkar."