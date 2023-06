İzmir Şehir Tiyatroları Özdemir Nutku Tiyatro Ödülleri'nde 6 ödül kazandı

Ege Tiyatrolar Birliği tarafından dördüncü kez verilen Özdemir Nutku Tiyatro Ödülleri'ne İzmir Şehir Tiyatroları (İzBBŞT) damga vurdu. İzBBŞT 6 dalda ödül kazandı. Törende konuşan İzmir Şehir Tiyatroları Kurucu Genel Sanat Yönetmeni Yücel Erten, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e teşekkür ederek, "Ödüller tiyatro dünyasının bir zenginliği. Tiyatro aşkla yapılır, ona verilen emek karşılıksız bir emektir" dedi.

Ege Tiyatrolar Birliği tarafından dördüncü kez verilen Özdemir Nutku Tiyatro Ödülleri, Tarihi Havagazı Fabrikası'nda düzenlenen özel geceyle sahiplerini buldu. Barıştan yana olan tüm sanatçılara adanan ödüllere İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (İzBBŞT) damga vurdu. Bağımsız bir jüri tarafından yapılan seçimlerde, İzBBŞT altı farklı dalda ödüle layık görüldü. Ayrıca İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de tiyatroya ve sanata verdiği önem nedeniyle Hülya Nutku Özel Ödülü'nün sahibi oldu.

ÖDÜLLER TİYATRO DÜNYASININ ZENGİNLİĞİ

Törende konuşan İzmir Şehir Tiyatroları Kurucu Genel Sanat Yönetmeni Yücel Erten, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e teşekkür ederek, "Ödüller tiyatro dünyasının bir zenginliği. Bu zenginliğe katkıda bulunan Ege Tiyatrolar Birliği'ne teşekkür etmek gerekir. Tiyatro aşkla yapılır, ona verilen emek karşılıksız bir emektir. ve sadece yapanları değil, tüm ilgi halkalarını zenginleştiren bir sanattır. Bu gece burada İzmir'in dağlarında açan çiçekleri izledik ve gönendik. Bu tür değerli yarışmalarda aday olarak dahi bu listeye girmek, ödül almak kadar değerlidir. Tüm bu zenginlikler ve güzellikler için, ödül alanlara da verenlere de teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

11 DALDA ADAY GÖSTERİLDİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın 'Ödenekli Tiyatro' Kategorisi'nde on bir farklı dalda ödüle aday gösterildiği Özdemir Nutku Tiyatro Ödülleri'nde, İzBBŞT Kurucu Genel Sanat Yönetmeni Yücel Erten, 'Benim Naçiz Vücudum' adlı oyunuyla 'Yılın Yönetmeni' ödülünü alırken; '3 Nalla 1 At' oyunundaki performansıyla Cengiz Eşiyok 'Yılın Erkek Oyuncusu' ödülünün sahibi oldu. Ege Bölgesi'ndeki özel ve ödenekli tüm tiyatroları takibe alan jüri, İzBBŞT oyuncularından Ahmet Ayaz Yılmaz'ı 'Benim Naçiz Vücudum' oyununda canlandırdığı rol ile 'Yılın Yardımcı Erkek Oyuncusu' ödülüne, Buket Özkat'ı ise '3 Nalla 1 At' oyunundaki performansıyla 'Yılın Yardımcı Kadın Oyuncusu' ödülüne değer buldu. Törende ayrıca, İzBBŞT Görsel İletişim Tasarımcısı Mahir Akkoyun da '3 Nalla 1 At oyunu için hazırladığı afiş ile 'Yılın Afiş Tasarımı' ödülünün sahibi olurken, müzisyen Cem İdiz'de 'Benim Naçiz Vücudum' oyununun müzikleriyle 'Yılın Müzik Tasarımı' ödülünü aldı.