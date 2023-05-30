Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
'İstanbul'un Fethi' Konulu Konferans Bergama'da Düzenlendi

'İstanbul'un Fethi' Konulu Konferans Bergama'da Düzenlendi

Kültür Sanat Haberleri

İstanbul'un fethinin 570. yıl dönümü nedeniyle Bergama'da konferans düzenlendi. Bergama Kültür Merkezinde düzenlenen konferansta, 'Payitaht Abdülhamid' dizisinden tanınan sanatçı ve AK Parti Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu konuşmacı olarak katıldı.

İstanbul'un fethinin 570. yıl dönümü nedeniyle Bergama'da konferans düzenlendi.

Bergama Kültür Merkezinde düzenlenen konferansta, 'Payitaht Abdülhamid' dizisinden tanınan sanatçı ve AK Parti Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu konuşmacı olarak katıldı. 'İstanbul'un Fethi' konulu konferansta Bahadır Yenişehirlioğlu kendine has anlatımıyla dinleyicilerden büyük alkış aldı.

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, Yenişehirlioğlu'na teşekkür ederek, parşömenden yapılan plaket verdi. Daha sonra Yenişehirlioğlu, sevenlerine kitap imzalayıp, hatıra fotoğrafı çektirdi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kültür Sanat

Bahadır Yenişehirlioğlu İstanbul Bergama Manisa Kültür Sanat Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title